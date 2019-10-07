YouTube Song Downloader - удобный инструмент для поиска и загрузки любых видеороликов с YouTube. Присутствует возможность извлекать аудиодорожки из видео в формате MP3 с качеством до 320 килобайт или в формате Ogg, поддерживается музыкальный сервис Vevo, доступен поиск песен, исполнителей или даже целых альбомов.

Пользоваться данной программой очень просто: пользователю нужное всего лишь указать название желаемой песни или ролика и приложение тут же предложит результаты, среди которых можно выбрать наиболее подходящие видео или аудио файлы для загрузки.

Ключевые особенности программы: