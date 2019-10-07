YouTube Song Downloader для Windows

YouTube Song Downloader 2019.19.14

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Описание YouTube Song Downloader 2019.19.14Описание   Скачать YouTube Song Downloader 2019.19.14СКАЧАТЬ (68,52 Мб) Скриншоты YouTube Song Downloader 2019.19.14Скриншоты (3)   Статистика YouTube Song Downloader 2019.19.14Статистика   Отзывы о YouTube Song Downloader 2019.19.14Отзывы (0)  
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YouTube Song Downloader - удобный инструмент для поиска и загрузки любых видеороликов с YouTube. Присутствует возможность извлекать аудиодорожки из видео в формате MP3 с качеством до 320 килобайт или в формате Ogg, поддерживается музыкальный сервис Vevo, доступен поиск песен, исполнителей или даже целых альбомов.

Пользоваться данной программой очень просто: пользователю нужное всего лишь указать название желаемой песни или ролика и приложение тут же предложит результаты, среди которых можно выбрать наиболее подходящие видео или аудио файлы для загрузки.

Ключевые особенности программы:

  • Скачивание аудио и видео с YouTube (MP3, OGG, FLV, AVI, MP4).
  • Поиск песен, исполнителей или целых альбомов.
  • Возможность извлекать аудиодорожки из видео в формат MP3 или Ogg.
  • Возможность выбора качества сохраняемого ролика (128 Кб, 192 Кб и 320 Кб).
  • Поддержка музыкального онлайн-сервиса Vevo.
  • Наличие встроенного проигрывателя.
YouTube Song Downloader
YouTube Song Downloader
YouTube Song Downloader
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: €10.00
Ограничение в работе программывсплывающее окно с предложением
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 246
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе YouTube Song Downloader

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Отзывов о программе YouTube Song Downloader 2019.19.14 пока нет, можете добавить...

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