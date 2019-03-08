ThreadRacer для Windows

ThreadRacer 9.1.0.6

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Описание ThreadRacer 9.1.0.6Описание   Скачать ThreadRacer 9.1.0.6СКАЧАТЬ (3,68 Мб) Скриншоты ThreadRacer 9.1.0.6Скриншоты (1)   Статистика ThreadRacer 9.1.0.6Статистика   Отзывы о ThreadRacer 9.1.0.6Отзывы (0)  
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ThreadRacer - небольшая диагностическая утилита, которая предназначена для проверки производительности ядер центрального процессора (CPU), позволяющий одновременно тестировать до восьми ядер.

Программа очень проста в использовании и не содержит никаких дополнительных настроек - достаточно просто отметить потоки, которые вы хотите протестировать, и затем запустить выбранные потоки.

Приложение бесплатно для некоммерческого использования и не требует установки.

ThreadRacer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 290
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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Отзывы о программе ThreadRacer

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