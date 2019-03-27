Prime95 - бесплатный инструмент для тестирования стабильности работы процессора и системы в целом. Принцип работы приложения основан на большом количестве математических вычислений, что хорошо подходит для проверки процессора на скорость и стабильность в экстремальном режиме.

Программа проводит вычисления простых чисел Мерсенна, сравнивает полученный результат с эталонной величиной, и определяет возможные при этом отклонения, что в свою очередь является показателем нестабильности работы системы. Данная операция задействует большой объем памяти компьютера.

Программа имеет несколько режимов работы: тест на стабильность и тест производительности. Присутствует возможность сравнения результатов, которая отправляет полученные данные на собственный сайт, где по таблице можно сравнить быстродействие с похожими конфигурациями.