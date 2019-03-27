Prime95 для Windows

Prime95 29.7 build 1

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Описание Prime95 29.7 build 1Описание   Скачать Prime95 29.7 build 1СКАЧАТЬ (5,38 Мб) Скриншоты Prime95 29.7 build 1Скриншоты (1)   Статистика Prime95 29.7 build 1Статистика   Отзывы о Prime95 29.7 build 1Отзывы (0)  
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3.25 из 5, всего оценок - 4
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Prime95 - бесплатный инструмент для тестирования стабильности работы процессора и системы в целом. Принцип работы приложения основан на большом количестве математических вычислений, что хорошо подходит для проверки процессора на скорость и стабильность в экстремальном режиме.

Программа проводит вычисления простых чисел Мерсенна, сравнивает полученный результат с эталонной величиной, и определяет возможные при этом отклонения, что в свою очередь является показателем нестабильности работы системы. Данная операция задействует большой объем памяти компьютера.

Программа имеет несколько режимов работы:  тест на стабильность и тест производительности. Присутствует возможность сравнения результатов, которая отправляет полученные данные на собственный сайт, где по таблице можно сравнить быстродействие с похожими конфигурациями.

Prime95
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)8 / 1 239
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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