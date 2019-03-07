Dropbox Paper

Турбоскан Free 1.5.1 для Android
Турбоскан Free – универсальный сканер, который всегда с собой. Сканируйте документы, изображения и пересылайте полученные данные в формате PDF или JPEG. Несколько
Swiftkey 7.0.9.28 для Android
Swiftkey – популярная клавиатура для Android-устройств облегчит набор текста и избавит пользователей от досадных опечаток. Программа адаптируется к вашему стилю и
Adobe Scan 18.01.31 для Android
Удобное в использовании приложение для Android-устройств, позволяющее пользователю с помощью своего мобильного девайса легко сканировать любые документы. Программа
CamScanner 4.0.1.20160620 для Android
CamScanner - одно из самых популярных мобильных приложений для Android, с помощью которого можно быстро и легко сканировать различные документы, заметки и визитки,
Office Lens 16.0.8827.2039 для Android
Office Lens – приложение, позволяющее сканировать документы и преобразовывать изображения в редактируемые файлы Word, PowerPoint или PDF. Также вы можете сканировать
Проверка Плагиата 3.5 для Android
Plagiarism Checker - приложение для проверки уникальности текста с помощью популярных поисковых систем, как например Google, Yahoo, Babylon, Google Scholar и Google