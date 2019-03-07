Dropbox Paper - совместное рабочее пространство, где участники рабочей группы могут работать над совместными проектам, а также делиться друг с другом своими первоначальными идеями. Присутствует возможность работать с любыми данными от видео и изображений до звука и программного кода.

С помощью приложения можно создавать новые документы или изменять уже существующие и делиться ими с коллегами прямо из приложения, публиковать комментарии и отвечать на них, видеть все, что делают ваши коллеги, а также работать в режиме оффлайн.

Ключевые особенности программы: