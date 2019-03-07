Dropbox Paper для Android

Dropbox Paper 132.1.4 для Android

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Описание Dropbox Paper 132.1.4 для AndroidОписание   Скачать Dropbox Paper 132.1.4 для AndroidСКАЧАТЬ (82,09 Мб) Скриншоты Dropbox Paper 132.1.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Dropbox Paper 132.1.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Dropbox Paper 132.1.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Dropbox Paper - совместное рабочее пространство, где участники рабочей группы могут работать над совместными проектам, а также делиться друг с другом своими первоначальными идеями. Присутствует возможность работать с любыми данными от видео и изображений до звука и программного кода.

С помощью приложения можно создавать новые документы или изменять уже существующие и делиться ими с коллегами прямо из приложения, публиковать комментарии и отвечать на них, видеть все, что делают ваши коллеги, а также работать в режиме оффлайн.

Ключевые особенности программы:

  • Файлы, фотографии, приложения — возможность работать с разным контентом в рамках одного документа.
  • Возможность создавать задания, добавлять сроки сдачи, оставлять друг другу комментарии.
  • Возможность сохранять идеи, планировать следующие шаги, делиться своими мыслями.
  • Возможность пригласить коллег и они смогут оставлять комментарии, создавать списки заданий или выставлять сроки сдачи.
  • Возможность отправлять приглашения, чтобы разрешить другому пользователю просматривать или изменять ваш документ.
Dropbox Paper
Dropbox Paper
Dropbox Paper
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 17
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Dropbox Paper

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