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5 FRY!TV – отличное Android-приложение, которое предоставляет пользователю доступ к более 3000 онлайн телеканалов в высоком качестве и без рекламы. Доступны разнообразные каналы на любой вкус - детские передачи и мультфильмы, познавательные каналы (например Animal Planet, National Geographic и пр.), сериалы, спортивные трансляции и многое другое. Для работы приложением потребуется установить Ace Stream, после чего вы получите неограниченный доступ к своим любимым телеканалам и передачам. Выбор используемого плеера (рекомендуется MX Player, VLC и т.п.) и все тонкие настройки, касающиеся видеопотока, настраиваются в Ace Stream. Так как Ace Stream работает по принципу P2P технологии, то чем больше человек смотрят в данный момент потоковое онлайн-телевидение, тем выше скорость раздачи, поскольку программы-клиенты обмениваются между собой видеопотоком. Присутствует возможность управлять воспроизведением при помощи стандартного пульта ДУ, регулировать качество изображения, переключаться в HD режим и т.д. Для любимых телеканалов предусмотрен раздел "Избранное", в который можно добавить часто просматриваемые каналы, что позволит гораздо проще находить нужный контент. Для работы приложения не требуется установка дополнительных плейлистов. MX Player для Android

VLC для Android

Ace Stream Media для Android Что нового в FRY!TV 91 для Android?

База данных каналов теперь берется напрямую с P2P AceSearch. Используются хитрые математические алгоритмы определения "живучести" канала, отсеивания "идиотских" названий, определение видеокачества канала, отсеивания каналов с заглушками и т.д.

У всех каналов видно их настоящее качество, которое указано в конце названия канала в квадратных скобках. Чтобы посмотреть список каналов в качестве выше SD достаточно в фильтре задать [HD, [FHD, [2K или [4K. Обычные SD без указания качества в имени.

При нажатии на группу (повторно после перехода на нее) показываются каналы в качестве выше SD. По умолчанию в группе все каналы.

Если у канала есть дубль по названию, то последний из дублей будет добавляться в Избранное, так как по особому мнению системы является лучшим. При наличии дубля (в случае падения канала) можно смотреть альтернативный вариант.

Всё Избранное вам нужно перегрузить и заново составить, так как изменились названия и теперь вместо contentid используется infohash. Старые каналы от предыдущей версий в избранном работать не будут.

По умолчанию идет прямой вызов AceStream. Я не рекомендую его использовать, так как идет лишний вызов GUI AceStream. Лучше переключите в сетевой режим через настройки FRY!TV (нужна мышь или аэрлпульт). Если все же решили остаться на обычном режиме, то в настройках AceStream для Live укажите http.

Добавлен автостарт AceStream при запуске приложения.

Некоторые мелкие косметические исправления