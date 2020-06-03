FRY!TV для Android

FRY!TV 91 для Android

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Описание FRY!TV 91 для AndroidОписание   Скачать FRY!TV 91 для AndroidСКАЧАТЬ (7,69 Мб) Скриншоты FRY!TV 91 для AndroidСкриншоты (1)   Статистика FRY!TV 91 для AndroidСтатистика   Отзывы о FRY!TV 91 для AndroidОтзывы (8)  
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3.77 из 5, всего оценок - 17
  • Рейтинг программы - 3.77 из 5
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FRY!TV – отличное Android-приложение, которое предоставляет пользователю доступ к более 3000 онлайн телеканалов в высоком качестве и без рекламы. Доступны разнообразные каналы на любой вкус - детские передачи и мультфильмы, познавательные каналы (например Animal Planet, National Geographic и пр.), сериалы, спортивные трансляции и многое другое.

Для работы приложением потребуется установить Ace Stream, после чего вы получите неограниченный доступ к своим любимым телеканалам и передачам. Выбор используемого плеера (рекомендуется MX Player, VLC и т.п.) и все тонкие настройки, касающиеся видеопотока, настраиваются в Ace Stream. Так как Ace Stream работает по принципу P2P технологии, то чем больше человек смотрят в данный момент потоковое онлайн-телевидение, тем выше скорость раздачи, поскольку программы-клиенты обмениваются между собой видеопотоком.

Присутствует возможность управлять воспроизведением при помощи стандартного пульта ДУ, регулировать качество изображения, переключаться в HD режим и т.д. Для любимых телеканалов предусмотрен раздел "Избранное", в который можно добавить часто просматриваемые каналы, что позволит гораздо проще находить нужный контент. Для работы приложения не требуется установка дополнительных плейлистов.

Что нового в FRY!TV 91 для Android?
  • База данных каналов теперь берется напрямую с P2P AceSearch. Используются хитрые математические алгоритмы определения "живучести" канала, отсеивания "идиотских" названий, определение видеокачества канала, отсеивания каналов с заглушками и т.д.
  • У всех каналов видно их настоящее качество, которое указано в конце названия канала в квадратных скобках. Чтобы посмотреть список каналов в качестве выше SD достаточно в фильтре задать [HD, [FHD, [2K или [4K. Обычные SD без указания качества в имени.
  • При нажатии на группу (повторно после перехода на нее) показываются каналы в качестве выше SD. По умолчанию в группе все каналы.
  • Если у канала есть дубль по названию, то последний из дублей будет добавляться в Избранное, так как по особому мнению системы является лучшим. При наличии дубля (в случае падения канала) можно смотреть альтернативный вариант.
  • Всё Избранное вам нужно перегрузить и заново составить, так как изменились названия и теперь вместо contentid используется infohash. Старые каналы от предыдущей версий в избранном работать не будут.
  • По умолчанию идет прямой вызов AceStream. Я не рекомендую его использовать, так как идет лишний вызов GUI AceStream. Лучше переключите в сетевой режим через настройки FRY!TV (нужна мышь или аэрлпульт). Если все же решили остаться на обычном режиме, то в настройках AceStream для Live укажите http.
  • Добавлен автостарт AceStream при запуске приложения.
  • Некоторые мелкие косметические исправления
FRY!TV
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 15 219
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

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Отзывы о программе FRY!TV

Snem про FRY!TV 90 для Android [03-06-2020]

Помните, что так как Ace Stream работает по принципу торрента, то, чем больше человек смотрят видеопоток, тем лучше скорость раздачи (так как программы-клиенты обмениваются между собой видеопотоком).
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сергей про FRY!TV 90 для Android [25-01-2020]

не работает. запускается , крутится минуту,а потом пустой экран. mi box s
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Максим про FRY!TV 90 для Android [29-03-2019]

Хрен знает у меня все работает на xiaomi box s
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Oleg про FRY!TV 90 для Android [29-03-2019]

На смарт тв филипс всё работает! Андроид 8.0
Установил apk файл через ES проводник и вуаля!
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Сергей про FRY!TV 90 для Android [20-02-2019]

На телевизоре андроид не показывает
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