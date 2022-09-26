Komodo IDE для Windows
|Оценка:
|3.22/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $295.00
|Ограничение:
|21 день, функциональные ограничения
|Версия:
|12.0.1 build 91869 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ActiveState Corporation
|Категории:
|Редакторы кода - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 456 | Статистика
|Размер:
|90,04 Мб
Komodo IDE - полноценная интегрированная среда разработки, которая предлагает пользователю все необходимые инструменты для комфортной работы. Присутствует широкий диапазон поддерживаемых языков программирования (Python, PHP, Perl, Go, Ruby, Node.js, JavaScript и др.), подсветка синтаксиса, автозавершение кода, визуальный отладчик, интеграция с системами управления версиями (включая Git, Mercurial, Subversion, CVS, Perforce и Bazaar).
Кроме этого имеется огромное количество разнообразных дополнений, с помощью которых можно существенно расширить функционал приложения, доступны инструменты для совместной работы над проектом и многое другое.
Ключевые особенности приложения:
- Высокая производительность и скорость работы.
- Широкий диапазон поддерживаемых языков программирования (Python, PHP, Perl, Go, Ruby, Node.js, JavaScript и др.).
- Подсветка синтаксиса.
- Автозавершение кода.
- Встроенный визуальный отладчик.
- Удобный поиск по документам.
- Поддержка сниппетов.
- Простая навигация по файлам и проектам.
- Предварительный просмотр в реальном времени, благодаря которой отпадет необходимость переключаться между браузером и редактором.
- Интеграция с системами управления версиями (включая Git, Mercurial, Subversion, CVS, Perforce и Bazaar).
- Поддержка дополнений.
- Наличие инструментов для совместной работы над проектом.
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Отзывы о программе Komodo IDE
Admin
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