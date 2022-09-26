Komodo IDE для Windows

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Оценка: 3.22/5 голосов - 9
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $295.00
Ограничение:21 день, функциональные ограничения
Версия:12.0.1 build 91869 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Редакторы кода - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 456 | Статистика
Размер:90,04 Мб
Komodo IDE скриншот № 1

Komodo IDE - полноценная интегрированная среда разработки, которая предлагает пользователю все необходимые инструменты для комфортной работы. Присутствует широкий диапазон поддерживаемых языков программирования (Python, PHP, Perl, Go, Ruby, Node.js, JavaScript и др.), подсветка синтаксиса, автозавершение кода, визуальный отладчик, интеграция с системами управления версиями (включая Git, Mercurial, Subversion, CVS, Perforce и Bazaar).

Кроме этого имеется огромное количество разнообразных дополнений, с помощью которых можно существенно расширить функционал приложения, доступны инструменты для совместной работы над проектом и многое другое.

Ключевые особенности приложения:

  • Высокая производительность и скорость работы.
  • Широкий диапазон поддерживаемых языков программирования (Python, PHP, Perl, Go, Ruby, Node.js, JavaScript и др.).
  • Подсветка синтаксиса.
  • Автозавершение кода.
  • Встроенный визуальный отладчик.
  • Удобный поиск по документам.
  • Поддержка сниппетов.
  • Простая навигация по файлам и проектам.
  • Предварительный просмотр в реальном времени, благодаря которой отпадет необходимость переключаться между браузером и редактором.
  • Интеграция с системами управления версиями (включая Git, Mercurial, Subversion, CVS, Perforce и Bazaar).
  • Поддержка дополнений.
  • Наличие инструментов для совместной работы над проектом.
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