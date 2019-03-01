Apex Launcher 3.3.3 для Android
Apex Launcher – превращает интерфейс Android-устройства. После установки лаунчера, он станет быстрым, стильным, с необычными визуальными эффектами, начнет
Solo Launcher 2.7.4.2 для Android
Solo Launcher - быстрый и удобный лаунчер выполненный в стиле Материального Дизайна Andoid. Поможет разнообразить внешний вид операционной системы, придать
Next Launcher 3D 3.7.6.1 для Android
Красивый 3D-лаунчер нового поколения с различными эффектами переключения между экранами. Пользователи могут использовать до 9 жестов для управления и 7 панелей с
Обои 1.3.169416333 для Android
Бесплатное приложение от Google, которое предоставляет пользователю доступ к огромной коллекции обоев для персонализации своего Android-устройства. Присутствует
Nova Launcher 5.5.3 для Android
Nova Launcher – графическая оболочка изменит стандартный дизайн на более привлекательный и функциональный. Создавайте и удаляйте рабочие столы, настраивайте внешний
Launcher LINE 2.4.25 для Android
Launcher LINE - персонализируйте и настройте свой Android смартфон или планшет с этим удобным и грамотно продуманным лаунчером