ActionDash для Android

ActionDash 1.9 для Android

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Описание ActionDash 1.9 для AndroidОписание   Скачать ActionDash 1.9 для AndroidСКАЧАТЬ (5,83 Мб) Скриншоты ActionDash 1.9 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика ActionDash 1.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о ActionDash 1.9 для AndroidОтзывы (0)  
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ActionDash - полезное и удобное в использовании приложение, которое позволяет легко выяснить сколько времени вы проводите в приложениях, как часто открывали их, сколько раз разблокировали свое мобильное устройство, сколько получаете уведомлений и т.д.

Интерфейс программы представлен в виде пяти основных разделов, которые открывают пользователю доступ ко всей информации о том, как именно используется мобильное устройство за определенный отрезок времени.

Информация представлена в максимально наглядном и удобном для восприятия виде. Приложение дает возможность не только наблюдать за текущей моделью использования своего устройства, но и проводить сравнения по часам и дням недели, что позволяет контролировать время использования, а также делает программу весьма полезным и эффективным средством борьбы с зависимостью от смартфонов.

Основные возможности:

  • Работает на всех устройствах Android Lollipop и более поздних;
  • Темная тема;
  • Ежедневное уведомление об использовании;
  • Подробная статистика о количестве разблокировки устройства и длительности сеанса;
  • Настройте начало дня на 3 часа ночи (удобно для людей, которые поздно ложатся спать);
  • Варианты включения приложений, таких как Pixel Launcher и приложение Digital Wellbeing, в статистику использования (которую скрывает сам Digital Wellbeing).
Скриншоты ActionDash:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыПерсонализация
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Отзывы о программе ActionDash

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