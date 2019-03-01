ActionDash - полезное и удобное в использовании приложение, которое позволяет легко выяснить сколько времени вы проводите в приложениях, как часто открывали их, сколько раз разблокировали свое мобильное устройство, сколько получаете уведомлений и т.д.

Интерфейс программы представлен в виде пяти основных разделов, которые открывают пользователю доступ ко всей информации о том, как именно используется мобильное устройство за определенный отрезок времени.

Информация представлена в максимально наглядном и удобном для восприятия виде. Приложение дает возможность не только наблюдать за текущей моделью использования своего устройства, но и проводить сравнения по часам и дням недели, что позволяет контролировать время использования, а также делает программу весьма полезным и эффективным средством борьбы с зависимостью от смартфонов.

Основные возможности: