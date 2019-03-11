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FRAG Pro Shooter 1.3.3 для Android
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FRAG Pro Shooter - динамичный онлайн-шутер, в котором игроки сражаются друг с другом на арене в коротких, но бескомпромиссных поединках в режиме реального времени. Соберите собственную уникальную колоду персонажей (доступно около 40 разнообразных персонажей), выработайте индивидуальную тактику, вступайте в клубы и становитесь действительно непобедимыми.
У каждого персонажа есть свои сильные и слабые стороны: как следует изучите их, чтобы понять, как лучше действовать. Атакуйте вражеские щиты, чтобы получить много очков, но берегитесь засад! Выполняйте задания, чтобы получить потрясающие награды!
Ключевые особенности игры:
- Соревнуйтесь с тысячами игроков, участвуя в коротких, но эпичных матчах 1v1 в реальном времени.
- Управляйте своим персонажем от первого лица: стрелять он будет автоматически.
- Возможность быстро переключаться между персонажами.
- Возможность мгновенно возродиться в теле другого персонажа.
- 40 уникальных персонажей, из которых можно собрать собственную боевую колоду.
- Каждый персонаж обладает уникальной силой, с помощью которой можно изменить ход событий.
- Возможность прокачивать персонажей, чтобы сделать их еще круче.
- Вступайте в клуб или создайте собственный клуб, чтобы ваша команда стала знаменитой.
- Возможность записывать свои игры и колоды, делиться ими, а также смотреть игры других людей.
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Отзывы о программе FRAG Pro Shooter
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