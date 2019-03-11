FRAG Pro Shooter - динамичный онлайн-шутер, в котором игроки сражаются друг с другом на арене в коротких, но бескомпромиссных поединках в режиме реального времени. Соберите собственную уникальную колоду персонажей (доступно около 40 разнообразных персонажей), выработайте индивидуальную тактику, вступайте в клубы и становитесь действительно непобедимыми.

У каждого персонажа есть свои сильные и слабые стороны: как следует изучите их, чтобы понять, как лучше действовать. Атакуйте вражеские щиты, чтобы получить много очков, но берегитесь засад! Выполняйте задания, чтобы получить потрясающие награды!

Ключевые особенности игры: