Программы для Android » Игры » Экшен и 3D » FRAG Pro Shooter 1.3.3 для Android
FRAG Pro Shooter для Android

FRAG Pro Shooter 1.3.3 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание FRAG Pro Shooter 1.3.3 для AndroidОписание   Скачать FRAG Pro Shooter 1.3.3 для AndroidСКАЧАТЬ (97,86 Мб) Скриншоты FRAG Pro Shooter 1.3.3 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика FRAG Pro Shooter 1.3.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о FRAG Pro Shooter 1.3.3 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

FRAG Pro Shooter - динамичный онлайн-шутер, в котором игроки сражаются друг с другом на арене в коротких, но бескомпромиссных поединках в режиме реального времени. Соберите собственную уникальную колоду персонажей (доступно около 40 разнообразных персонажей), выработайте индивидуальную тактику, вступайте в клубы и становитесь действительно непобедимыми.

У каждого персонажа есть свои сильные и слабые стороны: как следует изучите их, чтобы понять, как лучше действовать. Атакуйте вражеские щиты, чтобы получить много очков, но берегитесь засад! Выполняйте задания, чтобы получить потрясающие награды!

Ключевые особенности игры:

  • Соревнуйтесь с тысячами игроков, участвуя в коротких, но эпичных матчах 1v1 в реальном времени.
  • Управляйте своим персонажем от первого лица: стрелять он будет автоматически.
  • Возможность быстро переключаться между персонажами.
  • Возможность мгновенно возродиться в теле другого персонажа.
  • 40 уникальных персонажей, из которых можно собрать собственную боевую колоду.
  • Каждый персонаж обладает уникальной силой, с помощью которой можно изменить ход событий.
  • Возможность прокачивать персонажей, чтобы сделать их еще круче.
  • Вступайте в клуб или создайте собственный клуб, чтобы ваша команда стала знаменитой.
  • Возможность записывать свои игры и колоды, делиться ими, а также смотреть игры других людей.
FRAG Pro Shooter
FRAG Pro Shooter
FRAG Pro Shooter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
ТОП-сегодня раздела "Экшен и 3D"
 

Standoff 2 0.9.5 для Android

Динамичный онлайн экшн-шутер от первого лица для Android-устройств. Игроку доступны 5 уникальных игровых локации, различные виды вооружения, несколько режимов игры,

Леди Баг и Супер-Кот: Официальная игра 1.0.4 для Android

Официальная игра по мотивам популярного мультсериала Леди Баг и Супер-Кот, в котором любимые герои будут спасать Париж от таинственного суперзлодея Бражника и его

NARUTO X BORUTO NINJA VOLTAGE 1.0.4 для Android

Популярный герой японской манги NARUTO готов применить все знания ниндзюцу, что бы сокрушить своих противников. Защищайте свою деревню от нападений других игроков,

FRONTLINE COMMANDO: NORMANDY 3.0.4 для Android

FRONTLINE COMMANDO: NORMANDY – сюжет игры основан на событиях Второй Мировой Войны. Вам предстоит освободить Францию от оккупационных сил Третьего рейха. В игре

Free Fire - Battlegrounds 1.18.0 для Android

Мобильная многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы, в которой игрок должен противостоять другим 49 игрокам и остаться единственным выжившим в

BombSquad 1.4.130 для Android

BombSquad – игра предоставит прекрасную возможность повзрывать других игроков в мультиплеерном режиме или ботов в сингле. Весело проводите время в мини-играх, где

скачать Adguard

Отзывы о программе FRAG Pro Shooter

Admin

Отзывов о программе FRAG Pro Shooter 1.3.3 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 