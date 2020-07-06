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Bullet Echo для Android

Bullet Echo 3.1.1 для Android

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Описание Bullet Echo 3.1.1 для AndroidОписание   Скачать Bullet Echo 3.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (58,01 Мб) Скриншоты Bullet Echo 3.1.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Bullet Echo 3.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Bullet Echo 3.1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Bullet Echo - уникальный тактический командный PvP-шутер, в котором игроку предстоит объединяться с друзьями, выбирать разнообразных героев, обладающих неповторимыми способностями и стилем игры, вырабатывать свою уникальную стратегию ведения боя и вести свой отряд к победе, стремясь остаться единственной уцелевшей командой к концу боя.

Ключевые особенности игры:

  • Уникальный стелс-режим.
  • Возможность играть с друзьями по сети. Уровень героя поднимается до уровня самого сильного игрока в команде.
  • Несколько игровых режимов: Стенка на стенку, соло-режим и королевская битва с 5 небольшими командами на одной карте.
  • Возможность открывать и улучшать новых героев. Каждый герой обладает набором уникальных способностей. Зарабатывай очки рейтинга, чтобы повышать силу героя и открывать новые бонусы.
  • Возможность принимать участие в чемпионатах, выполнять задания и собирать ценные ресурсы.
  • Разблокируйте героев с уникальным оружием, бонусы, карты и новые режимы игры.
Bullet Echo
Bullet Echo
Bullet Echo
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Bullet Echo

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