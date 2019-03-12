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FlexiPDF для Windows

FlexiPDF 2019 2.1.0.0

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Описание FlexiPDF 2019 2.1.0.0Описание   Скачать FlexiPDF 2019 2.1.0.0СКАЧАТЬ (252,38 Мб) Скриншоты FlexiPDF 2019 2.1.0.0Скриншоты (6)   Статистика FlexiPDF 2019 2.1.0.0Статистика   Отзывы о FlexiPDF 2019 2.1.0.0Отзывы (0)  
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FlexiPDF - удобный в использовании инструмент для комфортной работы с PDF-файлами, с помощью которого можно легко и быстро отредактировать документы в формате PDF, вставить или заменить изображения в файле, преобразовать отсканированные страницы в редактируемые документы и многое другое.

Ключевые особенности программы:

  • Возможность изменять, добавлять, удалять и форматировать текст в абзацах, столбцах и страницах PDF-файлов.
  • Встроенная многоязычная проверка орфографии.
  • Функция автоматического переноса текста.
  • Функции поиска и замены текста.
  • Возможность реорганизовать страницы PDF-документа.
  • Возможность вставлять комментарии в PDF-файлы, выделять важные детали с помощью рисунков, а также цветных маркеров.
  • Поддержка технологии оптического распознавания текста (OCR).
  • Экспорт содержимого PDF в формат, подходящий для выполнения перевода с использованием таких популярных инструментов перевода, как SDL Trados Studio, MemSource и MemoQ.
  • Создание собственных интерактивных форм.
  • Встроенный алгоритм шифрования AES.
  • И многое другое.
FlexiPDF
FlexiPDF
FlexiPDF
FlexiPDF
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от $2.0
Ограничение в работе программыдобавление водяного знака
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
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Отзывы о программе FlexiPDF

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