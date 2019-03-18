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Hoxx VPN Proxy для Windows

Hoxx VPN Proxy 3.5.9 для Google Chrome, Firefox

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Описание Hoxx VPN Proxy 3.5.9 для Google Chrome, FirefoxОписание   Скачать Hoxx VPN Proxy 3.5.9 для Google Chrome, FirefoxСКАЧАТЬ (1,28 Мб) Скриншоты Hoxx VPN Proxy 3.5.9 для Google Chrome, FirefoxСкриншоты (4)   Статистика Hoxx VPN Proxy 3.5.9 для Google Chrome, FirefoxСтатистика   Отзывы о Hoxx VPN Proxy 3.5.9 для Google Chrome, FirefoxОтзывы (0)  
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Hoxx VPN Proxy - расширение для браузеров Google Chrome и Firefox, которое представляет собой простой и удобный в использовании VPN-сервис, позволяющий легко обходить различные блокировки веб-ресурсов, а также скрывать фактическое местоположение пользователя и защищать его конфиденциальность во время серфинга в сети Интернет.

Основные возможности:

  • Большой выбор серверов по всему миру (более 50 серверов в бесплатной версии).
  • Не требуется никаких дополнительных настроек (для работы с Hoxx VPN Proxy потребуется только создать свою учетную запись).
  • Сквозное шифрование трафика с помощью 1024-битного алгоритма.
  • Маскировка реального IP-адреса и блокирование попыток отслеживания активности со стороны рекламодателей или злоумышленников.
  • Доступ к заблокированным сайтам.
  • Защита данных.
Hoxx VPN Proxy
Hoxx VPN Proxy
Hoxx VPN Proxy
Hoxx VPN Proxy
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыУтилиты к браузерам - Анонимайзеры, VPN
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