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MARVEL Strike Force 3.0.0 для Android
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MARVEL Strike Force - динамичная игра в которой супергерои и суперзлодеи из вселенной MARVEL, сразятся бок о бок с новой угрозой, которой подвергнется наша планета. Игроку предстоит возглавить непобедимый отряд и дай отпор новому врагу в стратегических боях вместе с Человеком-пауком, Доктором Стрэнджем, Грутом, Енотом Ракетой, Локи, Веномом, Электрой, Капитаном Америка, Железным человеком и др. Собери свой отряд и приготовься к сражению за будущее планеты!
Основные возможности:
- Соберите свой отряд могучих супергероев и суперзлодеев MARVEL и создай свой ударный отряд с участием Железного человека, Капитана Америка, Локи, Электры, Доктора Стрэнджа, Венома и других бойцов.
- Подбирай снаряжение для своих супергероев и суперзлодеев и улучшай их, чтобы наделить еще большей силой.
- Выбирай своих бойцов с умом. Создавая связки между супергероями и суперзлодеями, можно проводить сокрушительные комбо. Тактическое мастерство в боях 5 на 5 обеспечит твоему отряду победу над сильнейшими врагами во вселенной Marvel.
- Захватывающие и динамичные поединки.
- Потрясающая графика.
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