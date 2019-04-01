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MARVEL Strike Force для Android

MARVEL Strike Force 3.0.0 для Android

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Описание MARVEL Strike Force 3.0.0 для AndroidОписание   Скачать MARVEL Strike Force 3.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (100,55 Мб) Скриншоты MARVEL Strike Force 3.0.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика MARVEL Strike Force 3.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о MARVEL Strike Force 3.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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MARVEL Strike Force - динамичная игра в которой супергерои и суперзлодеи из вселенной MARVEL, сразятся бок о бок с новой угрозой, которой подвергнется наша планета. Игроку предстоит возглавить непобедимый отряд и дай отпор новому врагу в стратегических боях вместе с Человеком-пауком, Доктором Стрэнджем, Грутом, Енотом Ракетой, Локи, Веномом, Электрой, Капитаном Америка, Железным человеком и др. Собери свой отряд и приготовься к сражению за будущее планеты!

Основные возможности:

  • Соберите свой отряд могучих супергероев и суперзлодеев MARVEL и создай свой ударный отряд с участием Железного человека, Капитана Америка, Локи, Электры, Доктора Стрэнджа, Венома и других бойцов.
  • Подбирай снаряжение для своих супергероев и суперзлодеев и улучшай их, чтобы наделить еще большей силой.
  • Выбирай своих бойцов с умом. Создавая связки между супергероями и суперзлодеями, можно проводить сокрушительные комбо. Тактическое мастерство в боях 5 на 5 обеспечит твоему отряду победу над сильнейшими врагами во вселенной Marvel.
  • Захватывающие и динамичные поединки.
  • Потрясающая графика.
MARVEL Strike Force
MARVEL Strike Force
MARVEL Strike Force
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЭкшен и 3D
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