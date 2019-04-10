|
Говорящий Том: погоня героев 1.0.3.338 для Android
|
|
|
|Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
|
- Рейтинг программы - 0.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Говорящий Том: погоня героев - увлекательный раннер, в котором у старых знакомых Говорящего Тома, Анджелы и их друзей проявились суперспособности, которые теперь можно использовать на бегу. Кроме вполне привычных препятствий и собирания монет, игроку придется побеждать банды енотов, сражаться с боссами, а также использовать уникальные трюки, открывать фрагменты экипировки и наряжать супергероев по своему усмотрению.
Еноты разрушают и загрязняют мир, и нужно прогнать их, чтобы всё восстановить и убрать. Полностью восстановив одно из месте, придется сразиться с боссом-енотом, после победы над которым разблокируется следующий мир.
Основные возможности:
- Уникальные суперспособности у каждого из героев, которые можно использовать на бегу.
- Собирайте золотые монеты и избегайте препятствий, а также побеждайте енотов, чтобы получить дополнительные награды.
- Спасите и разблокируйте Говорящую Анджелу и Говорящего Хэнка, сразившись с боссом-енотом.
- Множество уникальных локаций.
- Выполняйте захватывающие трюки - прыгайте с крыши на крышу, качайтесь на подъёмных кранах, бегите по круизным лайнерам и пр.
- Открывайте классные наряды по кусочкам и изменяйте внешний вид каждого из супергероев.
- Исследуйте новые способы игры и завершайте миссии, чтобы зарабатывать классные награды.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Экшен и 3D"
MARVEL Strike Force 3.0.0 для Android
Захватывающий экшн для Android-устройств, в котором игроку предстоит собрать и возглавить отряд из самых мощных и ярких персонажей вселенной MARVEL, и сразиться с
Средиземье: Тени войны 1.6.2.45625 для Android
Средиземье: Тени войны – история начинается с того, что Келебримбор создал новые Кольца власти, что бы занять место Саурона и стать Светлым Властелином. Вступите в
Arena of Valor 1.25.1.2 для Android
Многопользовательская онлайн-арена, в которой игрок может взять под начало более 40 легендарных героев, среди которых будут наемники, танки, маги, воины и снайперы.
Zombie Catchers 1.0.27 для Android
Веселый платформер с элементами зомби-экшена, предлагающий нестандартный подход к борьбе с засильем зомби на планете. Новаторами выступает пара инопланетных
Free Fire - Battlegrounds 1.18.0 для Android
Мобильная многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы, в которой игрок должен противостоять другим 49 игрокам и остаться единственным выжившим в
Железный Человек 3 1.6.9g для Android
Железный Человек 3 - красочный экшн по мотивам одноименного фильма. Тони Старк уже устал от бесконечных войн и работает над мирными проектами, но новые очаги
|
|
Отзывы о программе Говорящий Том: погоня героев
Admin
Отзывов о программе Говорящий Том: погоня героев 1.0.3.338 для Android пока нет, можете добавить...
|Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
|