Программы для Android » Игры » Экшен и 3D » Говорящий Том: погоня героев 1.0.3.338 для Android
Говорящий Том: погоня героев для Android

Говорящий Том: погоня героев 1.0.3.338 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Говорящий Том: погоня героев 1.0.3.338 для AndroidОписание   Скачать Говорящий Том: погоня героев 1.0.3.338 для AndroidСКАЧАТЬ (87,86 Мб) Скриншоты Говорящий Том: погоня героев 1.0.3.338 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Говорящий Том: погоня героев 1.0.3.338 для AndroidСтатистика   Отзывы о Говорящий Том: погоня героев 1.0.3.338 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Говорящий Том: погоня героев - увлекательный раннер, в котором у старых знакомых Говорящего Тома, Анджелы и их друзей проявились суперспособности, которые теперь можно использовать на бегу. Кроме вполне привычных препятствий и собирания монет, игроку придется побеждать банды енотов, сражаться с боссами, а также использовать уникальные трюки, открывать фрагменты экипировки и наряжать супергероев по своему усмотрению.

Еноты разрушают и загрязняют мир, и нужно прогнать их, чтобы всё восстановить и убрать. Полностью восстановив одно из месте, придется сразиться с боссом-енотом, после победы над которым разблокируется следующий мир.

Основные возможности:

  • Уникальные суперспособности у каждого из героев, которые можно использовать на бегу.
  • Собирайте золотые монеты и избегайте препятствий, а также побеждайте енотов, чтобы получить дополнительные награды.
  • Спасите и разблокируйте Говорящую Анджелу и Говорящего Хэнка, сразившись с боссом-енотом.
  • Множество уникальных локаций.
  • Выполняйте захватывающие трюки - прыгайте с крыши на крышу, качайтесь на подъёмных кранах, бегите по круизным лайнерам и пр.
  • Открывайте классные наряды по кусочкам и изменяйте внешний вид каждого из супергероев.
  • Исследуйте новые способы игры и завершайте миссии, чтобы зарабатывать классные награды.
Говорящий Том: погоня героев
Говорящий Том: погоня героев
Говорящий Том: погоня героев
Говорящий Том: погоня героев
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
ТОП-сегодня раздела "Экшен и 3D"
 

MARVEL Strike Force 3.0.0 для Android

Захватывающий экшн для Android-устройств, в котором игроку предстоит собрать и возглавить отряд из самых мощных и ярких персонажей вселенной MARVEL, и сразиться с

Средиземье: Тени войны 1.6.2.45625 для Android

Средиземье: Тени войны – история начинается с того, что Келебримбор создал новые Кольца власти, что бы занять место Саурона и стать Светлым Властелином. Вступите в

Arena of Valor 1.25.1.2 для Android

Многопользовательская онлайн-арена, в которой игрок может взять под начало более 40 легендарных героев, среди которых будут наемники, танки, маги, воины и снайперы.

Zombie Catchers 1.0.27 для Android

Веселый платформер с элементами зомби-экшена, предлагающий нестандартный подход к борьбе с засильем зомби на планете. Новаторами выступает пара инопланетных

Free Fire - Battlegrounds 1.18.0 для Android

Мобильная многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы, в которой игрок должен противостоять другим 49 игрокам и остаться единственным выжившим в

Железный Человек 3 1.6.9g для Android

Железный Человек 3 - красочный экшн по мотивам одноименного фильма. Тони Старк уже устал от бесконечных войн и работает над мирными проектами, но новые очаги

скачать Adguard

Отзывы о программе Говорящий Том: погоня героев

Admin

Отзывов о программе Говорящий Том: погоня героев 1.0.3.338 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 