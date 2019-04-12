Share Apps для Android

Share Apps 1.2.3 для Android

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Описание Share Apps 1.2.3 для AndroidОписание   Скачать Share Apps 1.2.3 для AndroidСКАЧАТЬ (7,26 Мб) Скриншоты Share Apps 1.2.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Share Apps 1.2.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Share Apps 1.2.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Share Apps - программа позволяет поделиться установленными приложениями на вашем устройстве (можно передать ссылку на Google Play или непосредственно файл APK), отправлять их друзьям (с помощью сообщений, электронной почты, Bluetooth, WhatsApp, Facebook Messenger и т.д.) и создавать резервные копии.

Поддерживается отправка сразу нескольких файлов: пользователь может выбрать несколько приложений и нажать на кнопку "Поделиться", чтобы незамедлительно начать их отправку. Также имеется быстрый поиск, позволяющий легко найти приложение, которые нужно отправить.

Основные возможности приложения:

  • Поддержка отправки приложений через электронную почту, Bluetooth, мессенджеры или любые другие установленные на вашем устройстве приложения с функцией передачи данных.
  • Поддержка мгновенного поиска, помогающего вам быстро находить приложения, которые вы хотите отправить.
  • Кэширование для более быстрой работы.
  • В приложение включены инструкции с описанием процесса отправки файлов.
  • Быстрая отправка приложений с помощью Bluetooth.
Share Apps
Share Apps
Share Apps
Share Apps
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами
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Отзывы о программе Share Apps

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