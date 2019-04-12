Share Apps

SHAREit 3.9.98_ww для Android
SHAREit – приложение для обмена файлами между устройствами, без необходимости подключения к интернету. Использование различных устройств и ОС не помешают вам
µTorrent 5.2.2 для Android
µTorrent – популярный клиент для скачивания торрентов на ваше устройстве. Загрузив файлы, вы сможете просмотреть их или прослушать на встроенном плеере. Присутствуют
Xender 3.2.0526 для Android
Xender - приложение для обмена любыми файлами между мобильными устройствами, а также для передачи данных с планшета или смартфона на стационарный компьютер (Windows
CLONEit 1.1.8 для Android
CLONEit - самое простое средство для переноса всех своих основных данных, файлов и настроек с одного Android-устройства на другое без использования соединяющих
Dropbox 136.2.2 для Android
Dropbox - мобильная версия популярного облачного хранилища, которое предлагает пользователю все необходимые инструменты для хранения различных файлов. Присутствует
Яндекс.Диск 4.12 для Android
Яндекс.Диск – компания Яндекс предлагает вам воспользоваться фирменным облачным хранилищем для ваших фотографий, видеороликов и документов. Теперь ваши файлы всегда