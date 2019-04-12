Share Apps

SHAREit 3.9.98_ww для Android SHAREit – приложение для обмена файлами между устройствами, без необходимости подключения к интернету. Использование различных устройств и ОС не помешают вам µTorrent 5.2.2 для Android µTorrent – популярный клиент для скачивания торрентов на ваше устройстве. Загрузив файлы, вы сможете просмотреть их или прослушать на встроенном плеере. Присутствуют Xender 3.2.0526 для Android Xender - приложение для обмена любыми файлами между мобильными устройствами, а также для передачи данных с планшета или смартфона на стационарный компьютер (Windows

CLONEit 1.1.8 для Android CLONEit - самое простое средство для переноса всех своих основных данных, файлов и настроек с одного Android-устройства на другое без использования соединяющих Dropbox 136.2.2 для Android Dropbox - мобильная версия популярного облачного хранилища, которое предлагает пользователю все необходимые инструменты для хранения различных файлов. Присутствует Яндекс.Диск 4.12 для Android Яндекс.Диск – компания Яндекс предлагает вам воспользоваться фирменным облачным хранилищем для ваших фотографий, видеороликов и документов. Теперь ваши файлы всегда