Браузер Atom - быстрый и безопасный браузер от компании Mail.ru, который вовремя сможет предупредить пользователя о небезопасных сайтах, предотвращает фишинговые угрозы и установку вредоносного ПО, а также позволяет управлять настройками безопасности как для всех сайтов сразу, так и для каждого отдельного сайта.

Следует отметить высокую скорость работы браузера, благодаря чему быстро загружаются веб-страницы. Присутствует возможность добавлять любимые сайты в визуальные закладки, чтобы максимально ускорить к ним доступ, имеется умная поисковая строка и встроенный блокировщик рекламы, который позволяет ускорить загрузку страниц, избавив их от тяжелых скриптов и баннеров.

Ключевые особенности: