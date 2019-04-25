Браузер Atom для Windows

Браузер Atom 3.0.0.96

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Описание Браузер Atom 3.0.0.96Описание   Скачать Браузер Atom 3.0.0.96СКАЧАТЬ (994 Кб) Скриншоты Браузер Atom 3.0.0.96Скриншоты (2)   Статистика Браузер Atom 3.0.0.96Статистика   Отзывы о Браузер Atom 3.0.0.96Отзывы (0)  
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Браузер Atom - быстрый и безопасный браузер от компании Mail.ru, который вовремя сможет предупредить пользователя о небезопасных сайтах, предотвращает фишинговые угрозы и установку вредоносного ПО, а также позволяет управлять настройками безопасности как для всех сайтов сразу, так и для каждого отдельного сайта.

Следует отметить высокую скорость работы браузера, благодаря чему быстро загружаются веб-страницы. Присутствует возможность добавлять любимые сайты в визуальные закладки, чтобы максимально ускорить к ним доступ, имеется умная поисковая строка и встроенный блокировщик рекламы, который позволяет ускорить загрузку страниц, избавив их от тяжелых скриптов и баннеров.

Ключевые особенности:

  • Легкий, минималистичный интерфейс.
  • Высокая скорость работы браузера.
  • Умная строка поиска.
  • Возможность добавлять любимые сайты в визуальные закладки.
  • Встроенный блокировщик рекламы.
  • Предотвращает фишинговые угрозы и установку вредоносного ПО.
  • Возможность всегда открывать определенные сайты только в режиме инкогнито.
  • Быстрая очистка истории посещений.
  • Блокировка записи истории посещений.
  • Возможность управлять настройками безопасности как для всех сайтов сразу, так и для каждого отдельного сайта.
  • Поддержка установки расширений из Интернет-магазина Chrome.
  • Удобный импорт настроек из предыдущего браузера.
Размер файла: 994 Кб (Загрузок: 0)
Браузер Atom
Браузер Atom
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Браузер Atom

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