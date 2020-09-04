Браузер Atom для Android

Браузер Atom 1.0.3 для Android

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Описание Браузер Atom 1.0.3 для AndroidОписание   Скачать Браузер Atom 1.0.3 для AndroidСКАЧАТЬ (92,88 Мб) Скриншоты Браузер Atom 1.0.3 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Браузер Atom 1.0.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Браузер Atom 1.0.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Браузер Atom - быстрый и безопасный браузер с синхронизацией VK Connect и полезными функциями на стартовой странице. Доступно много разнообразных инструментов, которые призваны сделать серфинг в интернете комфортным и интересным, как например VK Mini Apps, сервисы Mail.ru, умная поисковая строка, лента рекомендаций Пульс и пр.

Основные возможности приложения Браузер Atom от Mail.ru:

  • Синхронизация закладок, истории, открытых вкладок, паролей и другие настроек между мобильным и настольным браузером Atom c помощью единой учетной записи VK Connect.
  • Запуск любимых приложений прямо в браузере. В Atom встроены VK Mini Apps, благодаря которым приложения не нужно устанавливать на устройство и повторно авторизовываться в них.
  • Возможность скрыть редко используемые элементы. Имеется режим Minimal, в котором на стартовой странице остается только поисковая строка. Все остальные элементы, то есть визуальные закладки, ленту рекомендаций, быстрый доступ к избранному, истории и загрузкам можно отключить.
  • Быстрый доступ к любимым сайтам и популярным сервисам Mail.ru.
  • Умная поисковая строка.
  • Лента рекомендованных статей Пульс реагирует на ваши действия и показывает более релевантный контент с каждым просмотром.
  • Возможность сохранить сайт для доступа к нему оффлайн, и просматривать его в любое удобное время из любого места.
  • Оптимизация для смартфонов, и планшетов.
Браузер Atom
Браузер Atom
Браузер Atom
Браузер Atom
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Браузер Atom

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