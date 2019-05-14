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Simple YouTube Music Player для Windows

Simple YouTube Music Player 2.0.0.5

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Описание Simple YouTube Music Player 2.0.0.5Описание   Скачать Simple YouTube Music Player 2.0.0.5СКАЧАТЬ (8,17 Мб) Скриншоты Simple YouTube Music Player 2.0.0.5Скриншоты (1)   Статистика Simple YouTube Music Player 2.0.0.5Статистика   Отзывы о Simple YouTube Music Player 2.0.0.5Отзывы (0)  
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Simple YouTube music player - бесплатно приложение, которое предназначено для прослушивания аудиодорожки из видео на YouTube с возможностью ее сохранения.

Также присутствует возможность сохранения превью-картинки видео, автоматическая вставка ссылок на видео из буфера обмена, поддержка плейлистов и пр.

Возможности программы:

  • Прослушивание аудиодорожки из видео YouTube.
  • Сохранение аудиодорожки.
  • Сохранение превью-картинки видео.
  • Автоматическая вставка ссылок на видео из буфера обмена.
  • Поддержка плейлистов.
  • Настройка эквалайзера (в разработке).
  • Гибкие настройки плеера (в разработке).
Simple YouTube Music Player
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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