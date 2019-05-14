Simple YouTube Music Player

KMPlayer 4.2.2.26
KMPlayer - мощный медиаплеер, поддерживающий всевозможные форматы аудио и видео файлов, а также включающий в себя все необходимые для их беспроблемного
VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.6
VLC Media Player (VideoLAN) - отличный плеер, для которого не составит особого труда воспроизвести любой медиаконтент. Обладает набором встроенных кодеков,
PotPlayer 1.7.18344
Daum PotPlayer - усовершенствованный аналог популярного мультимедийного проигрывателя KMPlayer, который предлагает пользователю высокое качество воспроизведения,
Winamp 5.666.3516 / 5.8.3660 beta
Winamp - популярный проигрыватель всех современных форматов аудио и видео файлов. Также обладает возможностью воспроизведения аудио компакт-дисков, поддерживает
AIMP 4.51 Build 2084
AIMP Classic - настоящий аудио комбайн, позволяющий прослушивать аудио, перекодировать музыку, "грабить" AudioCD, редактировать тэги, записывать звук с любого аудио
iTunes 12.9.4.102
Универсальный проигрыватель в стиле "all inclusive" разработанный компанией Apple, благодаря которому пользователь сможет с комфортом просматривать фильмы из своей