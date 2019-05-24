RSS Reader для Android

RSS Reader 1.7.7 для Android

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Описание RSS Reader 1.7.7 для AndroidОписание   Скачать RSS Reader 1.7.7 для AndroidСКАЧАТЬ (9,02 Мб) Скриншоты RSS Reader 1.7.7 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика RSS Reader 1.7.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о RSS Reader 1.7.7 для AndroidОтзывы (0)  
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RSS Reader - бесплатное и удобное в работе приложение для чтения RSS-лент, благодаря которому можно с комфортном читать любимые новостные ленты. Присутствуют все необходимые инструменты, включая импорт и экспорт лент из OPML, поиск, полноэкранный режим, темная и светлая темы, возможность делиться новостями и многое другое.

Основные возможности приложения:

  • Импорт/экспорт лент из OPML.
  • Поиск RSS-лент по ключевым словам.
  • Автоматическое обновление лент.
  • Возможность настройки времени/периода автообновления.
  • Возможность загрузки полного текста статей для оффлайн-доступа.
  • Возможность загрузки картинок в кэш для оффлайн-доступа (настраивается).
  • Полноэкранный режим отображения статей.
  • Светлая и темная темы.
  • Прокрутка новостей свайпами влево/вправо либо клавишами громкости.
  • Возможность поделиться новостью.
  • Автоматическая очистка прочитанных/непрочитанных новостей.
  • Виджет 1x1 с количеством непрочитанных новостей.
  • Виджет 4x3 (доступен только в Pro версии).
RSS Reader
RSS Reader
RSS Reader
RSS Reader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости
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Отзывы о программе RSS Reader

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