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История игрушек. Три в ряд для Android

История игрушек. Три в ряд 1.1.1 для Android

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Описание История игрушек. Три в ряд 1.1.1 для AndroidОписание   Скачать История игрушек. Три в ряд 1.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (92,33 Мб) Скриншоты История игрушек. Три в ряд 1.1.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика История игрушек. Три в ряд 1.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о История игрушек. Три в ряд 1.1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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История игрушек. Три в ряд - интересная головоломка по мотивам мультфильма "История игрушек" в жанре "три в ряд". Встречайте старых знакомых персонажей Вуди, Базза, Джесси, Рэкса и других. В качестве игровых локаций также выступают знакомые места - комната Энди, ресторан "Планета Пицца" и т.д.

Решайте головоломки 3 в ряд, преодолевая грандиозные препятствия! Собирайте эксклюзивные наборы с любимыми персонажами, чтобы открыть новые бонусные главы и побывать в фантазийных игрушечных мирах. Теперь волшебство мультика «История игрушек» всегда у вас под рукой, и в мире 3 в ряд у вас есть хороший друг!

Основные возможности:

  • Знакомые локации из мультфильма Disney/Pixar «История игрушек», в том числе и из «Истории Игрушек 4».
  • Усиление «Клешня», «Летающая тарелка», и «Экран».
  • Если коснуться игрушек на карте прогресса, можно обнаружить милые анимационные сюрпризы.
  • Проходите уровни и собирайте по частям наборы шерифа Вуди, астрорейнджера Базза, ковбойши Джесси и других.
  • Соберите набор и откройте бонусную главу, например, «Вуди против злого доктора Эскалопа».
  • Помогите игрушкам приготовиться и не дайте им забыть Хэмма в ресторане «Планета Пицца».
  • Помогите любимым персонажам преодолеть грандиозные препятствия.
  • Играйте, и сюжет истории будет разворачиваться на ваших глазах.
История игрушек. Три в ряд
История игрушек. Три в ряд
История игрушек. Три в ряд
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе История игрушек. Три в ряд

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