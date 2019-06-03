История игрушек. Три в ряд - интересная головоломка по мотивам мультфильма "История игрушек" в жанре "три в ряд". Встречайте старых знакомых персонажей Вуди, Базза, Джесси, Рэкса и других. В качестве игровых локаций также выступают знакомые места - комната Энди, ресторан "Планета Пицца" и т.д.

Решайте головоломки 3 в ряд, преодолевая грандиозные препятствия! Собирайте эксклюзивные наборы с любимыми персонажами, чтобы открыть новые бонусные главы и побывать в фантазийных игрушечных мирах. Теперь волшебство мультика «История игрушек» всегда у вас под рукой, и в мире 3 в ряд у вас есть хороший друг!

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