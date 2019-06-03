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История игрушек. Три в ряд 1.1.1 для Android
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История игрушек. Три в ряд - интересная головоломка по мотивам мультфильма "История игрушек" в жанре "три в ряд". Встречайте старых знакомых персонажей Вуди, Базза, Джесси, Рэкса и других. В качестве игровых локаций также выступают знакомые места - комната Энди, ресторан "Планета Пицца" и т.д.
Решайте головоломки 3 в ряд, преодолевая грандиозные препятствия! Собирайте эксклюзивные наборы с любимыми персонажами, чтобы открыть новые бонусные главы и побывать в фантазийных игрушечных мирах. Теперь волшебство мультика «История игрушек» всегда у вас под рукой, и в мире 3 в ряд у вас есть хороший друг!
Основные возможности:
- Знакомые локации из мультфильма Disney/Pixar «История игрушек», в том числе и из «Истории Игрушек 4».
- Усиление «Клешня», «Летающая тарелка», и «Экран».
- Если коснуться игрушек на карте прогресса, можно обнаружить милые анимационные сюрпризы.
- Проходите уровни и собирайте по частям наборы шерифа Вуди, астрорейнджера Базза, ковбойши Джесси и других.
- Соберите набор и откройте бонусную главу, например, «Вуди против злого доктора Эскалопа».
- Помогите игрушкам приготовиться и не дайте им забыть Хэмма в ресторане «Планета Пицца».
- Помогите любимым персонажам преодолеть грандиозные препятствия.
- Играйте, и сюжет истории будет разворачиваться на ваших глазах.
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