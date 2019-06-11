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Вертолетная атака 3D для Android

Вертолетная атака 3D 1.0.9 для Android

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Описание Вертолетная атака 3D 1.0.9 для AndroidОписание   Скачать Вертолетная атака 3D 1.0.9 для AndroidСКАЧАТЬ (19,74 Мб) Скриншоты Вертолетная атака 3D 1.0.9 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Вертолетная атака 3D 1.0.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Вертолетная атака 3D 1.0.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Вертолетная атака 3D - динамичный 3D-экшн, в котором необходимо выступить в роли пилота боевого вертолета и подавить все огневые точки противника.

Уничтожайте врагов и захватывайте их ресурсы - их можно обменять на улучшенное оборудование, тем самым улучшая свою огневую мощь. Уворачивайтесь от ответного вражеского огня, тем самым продлевая свое участие в бою.

Особенности игры:

  • Динамичные и бескомпромиссные воздушные бои.
  • Комплектация вертолета оружием и специальным оборудованием по своему усмотрению.
  • Возможность улучшать свое вооружение.
  • Сражения с боссами.
  • Простой режим управления и разные виды стрельбы.
  • Испытай опасность и прилив адреналина, маневрируя под градом пуль.
Вертолетная атака 3D
Вертолетная атака 3D
Вертолетная атака 3D
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Вертолетная атака 3D

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