Opera GX - веб-браузер, предназначенный для геймеров, с доступом к основным игровым каналам, играм, в которые можно играть в браузере, новостям и трейлерам, календарю релизов, предстоящим событиям, игровым магазинам и многому другому.

Будучи обычным веб-браузером для Android, помимо информации и новостей, связанных с играми, он также включает в себя возможности просмотра веб-сайтов. В главном окне можно найти игровые события, трейлеры и ежедневные новости. Что касается реальных игр, в которые можно играть, то большинство из них - это игры HTML5. Приложение также позволяет пользователям подключаться к основным игровым магазинам: Ubisoft, Epic Games, Steam, G2A и др.

Что касается сообществ, вы можете получить доступ к Twitch, Discord, Youtube и Amazon или добавить свои любимые сайты для быстрого доступа. Доступен список ежедневных новостей об играх, персонажах, технологиях и о том, что нового происходит в игровом мире.

Для ускорения просмотра можно включить опцию FAB (Fast Action Button) в окне настроек. С ее помощью также легко переключаться с одной вкладки на другую. Просмотр открытых вкладок, добавление новой или переход в приват осуществляется из окна "Вкладки".

Если вы хотите сменить тему на темную или выбрать новый макет, зайдите в область Настройки. Кроме того, вы можете включить блокировку рекламы и Cookies, имеется топ сайтов, мгновенный поиск и уведомления. Чтобы продолжить работу на ПК или планшете, воспользуйтесь опцией My Flow и подключитесь к другому устройству.