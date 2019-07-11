Ashampoo Music Studio 2019 для Windows

Ashampoo Music Studio 2019 1.7.0

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Описание Ashampoo Music Studio 2019 1.7.0Описание   Скачать Ashampoo Music Studio 2019 1.7.0СКАЧАТЬ (44,79 Мб) Скриншоты Ashampoo Music Studio 2019 1.7.0Скриншоты (3)   Статистика Ashampoo Music Studio 2019 1.7.0Статистика   Отзывы о Ashampoo Music Studio 2019 1.7.0Отзывы (0)  
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Ashampoo Music Studio 2019 это удобная программа для редактирования и записи аудиофайлов в Windows, с помощью которой можно записывать или конвертировать файлы в различные аудиоформаты. Присутствует встроенный редактор аудиофайлов, который позволяет пользователям изменять или удалять отдельные пассажи, а также позволяет разбивать треки на отдельные части.

Кроме этого имеется функция организации музыкальной коллекции, возможность изменять метаданные, громкость, а также переименовывать файл. Можно с лёгкостью создавать миксы с затуханием и извлекать звуки из видеофайлов, например, чтобы создать рингтон. Также присутствует встроенный редактор обложен с большим количеством разнообразных шаблонов. Рипинг аудиодисков происходит быстро, а отсутствующая информация о треках автоматически подгружается из онлайн базы данных.

Ключевые особенности приложения:

  • Создание списков воспроизведения в различных форматах для совместимости.
  • Конвертирование музыкальных компакт-дисков, выбор формата и места сохранения.
  • Извлечение аудио треков из видео.
  • Создание собственных записей.
  • Получение отсутствующей информации о треке из онлайн базы данных.
  • Редактирование метаданных.
  • Нормализация и настройка громкости между несколькими треками.
  • Конвертирование аудио файлов в различные форматы.
  • Конвертирование аудио файлов в формат FLAC, OGG, WAV.
  • Организация названий и дополнительной информации.
  • Смешивание и микширование музыки.
  • Создание аудио/MP3 дисков.
  • Создание обложек для slim-case и jewel-case.
  • Создание новых треков с помощью Track Mixer.
  • Запись WMA дисков.
  • Запись дисков со смешанным содержимым.
  • Создание собственных обложек для дисков.
Ashampoo Music Studio 2019
Ashampoo Music Studio 2019
Ashampoo Music Studio 2019
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио - Грабберы, Рипперы
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Отзывы о программе Ashampoo Music Studio 2019

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