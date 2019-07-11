Ashampoo Music Studio 2019 это удобная программа для редактирования и записи аудиофайлов в Windows, с помощью которой можно записывать или конвертировать файлы в различные аудиоформаты. Присутствует встроенный редактор аудиофайлов, который позволяет пользователям изменять или удалять отдельные пассажи, а также позволяет разбивать треки на отдельные части.

Кроме этого имеется функция организации музыкальной коллекции, возможность изменять метаданные, громкость, а также переименовывать файл. Можно с лёгкостью создавать миксы с затуханием и извлекать звуки из видеофайлов, например, чтобы создать рингтон. Также присутствует встроенный редактор обложен с большим количеством разнообразных шаблонов. Рипинг аудиодисков происходит быстро, а отсутствующая информация о треках автоматически подгружается из онлайн базы данных.

Ключевые особенности приложения: