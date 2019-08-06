Lingokids для Android

Lingokids 7.5.0 для Android

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Описание Lingokids 7.5.0 для AndroidОписание   Скачать Lingokids 7.5.0 для AndroidСКАЧАТЬ (65,56 Мб) Скриншоты Lingokids 7.5.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Lingokids 7.5.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Lingokids 7.5.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Lingokids - образовательное приложение для изучение английского языка детьми в возрасте от 2 до 8 лет. Обучение проходит в игровой интерактивной форме, благодаря чему ребенок не только сохраняет свое внимание, но и позволяет учиться более эффективно.

Учебная программа Lingokids разработана школьными экспертами, репетиторами и преподавателями, которые специализируются на обучении дошкольников. Представлены учебные материалы из издательства Oxford University Press. Обучение включает видео и песни, с помощью которых ребенок может пополнить свой словарный запас английских слов. Программа адаптируются к уровню знаний вашего ребенка и скорости, с которой он учится. Кроме того, присутствует специальный раздел для родителей, где они могут ознакомиться с еженедельными отчетами о проделанной работе, профилем ребенка и его текущем уровнем.

Возможности:

  • Игра с карточками, которая позволяет писать и произносить цифры на английский языке.
  • Грамматические игры, которые учат звукам, фонетике, произношению и написанию английских букв.
  • Упражнения где ребенку нужно описать вслух предметы, которые нас окружают.
  • Написание названий животных.
  • Слова о фруктах, овощах, посуде и глаголах, используемых при приготовлении пищи.
  • Описание цветов и оттенков.
  • Игра с более чем 3000 английских слов.
  • Игры на улучшение произношения.
Lingokids
Lingokids
Lingokids
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЯзыки - Обучающий софт
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