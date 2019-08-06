Lingokids - образовательное приложение для изучение английского языка детьми в возрасте от 2 до 8 лет. Обучение проходит в игровой интерактивной форме, благодаря чему ребенок не только сохраняет свое внимание, но и позволяет учиться более эффективно.

Учебная программа Lingokids разработана школьными экспертами, репетиторами и преподавателями, которые специализируются на обучении дошкольников. Представлены учебные материалы из издательства Oxford University Press. Обучение включает видео и песни, с помощью которых ребенок может пополнить свой словарный запас английских слов. Программа адаптируются к уровню знаний вашего ребенка и скорости, с которой он учится. Кроме того, присутствует специальный раздел для родителей, где они могут ознакомиться с еженедельными отчетами о проделанной работе, профилем ребенка и его текущем уровнем.

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