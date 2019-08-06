PackPoint для Android

PackPoint 3.10.16 для Android

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Описание PackPoint 3.10.16 для AndroidОписание   Скачать PackPoint 3.10.16 для AndroidСКАЧАТЬ (8,47 Мб) Скриншоты PackPoint 3.10.16 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика PackPoint 3.10.16 для AndroidСтатистика   Отзывы о PackPoint 3.10.16 для AndroidОтзывы (0)  
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PackPoint — это бесплатное приложение для создания списков вещей в дорогу и управления ими, которое подскажет, какие вещи вам понадобятся в поездке, в зависимости от ее длительности и целей, а также погоды в месте назначения. Сохраненным списком можно делиться с друзьями и близкими, если они тоже собираются в поездку.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно указать место назначения, дату отправления и срок пребывания, и программа автоматически сформирует список вещей с учетом:

  • характера поездки (деловая или туристическая);
  • целей поездки;
  • особенностей международных путешествий;
  • теплой погоды;
  • холодной погоды;
  • вероятности дождя;
  • вашего желания носить в поездке любимые рубашку и брюки;
  • наличия стиральной машины в месте пребывания.
PackPoint
PackPoint
PackPoint
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыдругое
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Отзывы о программе PackPoint

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