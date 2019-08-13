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Offline Maps & Navigation для Android

Offline Maps & Navigation 18.1.4 для Android

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Описание Offline Maps & Navigation 18.1.4 для AndroidОписание   Скачать Offline Maps & Navigation 18.1.4 для AndroidСКАЧАТЬ (42,33 Мб) Скриншоты Offline Maps & Navigation 18.1.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Offline Maps & Navigation 18.1.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Offline Maps & Navigation 18.1.4 для AndroidОтзывы (0)  
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Offline Maps & Navigation - бесплатный мобильный навигатор с возможностью работы в автономном режиме и через Интернет. Доступны оптимизированные карты для более чем 200 стран, голосовые инструкции, предупреждения о пробках и превышении скорости, а также наличии камер контроля скорости. Карты регулярно обновляются.

Основные возможности приложения:

  • Автономные карты всех стран мира.
  • Бесплатные обновления карт несколько раз в год.
  • Голосовая GPS-навигация с точными инструкциями и озвучиванием названий улиц.
  • Миллионы точек интереса (POI).
  • Предоставление сведений о маршруте в реальном времени.
  • Пешеходная GPS-навигация с инструкциями для пешеходов и точками интереса (POI).
  • Расширенные функции безопасности облегчают вождение по незнакомым маршрутам.
  • Оповещения об ограничении скорости информируют о текущем скоростном режиме и о грядущих его изменениях.
  • Dynamic Lane Assistant помогает выбрать нужную полосу.
  • Head-up Display (HUD) проектирует навигационную информацию на ветровое стекло, повышая таким образом безопасность вождения в темное время суток.
  • Dashcam записывает все происходящее на дороге впереди и автоматически сохраняет видео на случай аварии.
  • Навигация Real View — это технология дополненной реальности для еще более удобного и безопасного вождения.
  • Рекомендации по парковкам с актуальной информацией о стоимости и наличии свободных мест.
  • Предупреждения о камерах контроля скорости.
  • и многое другое...
Offline Maps & Navigation
Offline Maps & Navigation
Offline Maps & Navigation
Offline Maps & Navigation
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS
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Отзывы о программе Offline Maps & Navigation

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