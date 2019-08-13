Offline Maps & Navigation

HUDWAY Go 3.7.7 для Android Полезное для автолюбителей Android-приложение, которое представляет собой функциональный GPS-навигатор с бесплатными картами OpenStreetMap, возможностью работы в Navmii 3.7.13 для Android Бесплатное приложение для GPS навигации, использующее карты Open Street Map, устанавливаемые на мобильное Android-устройство, благодаря чему для просмотра карт не HUD Speed 1.11.1 для Android HUD Speed - цифровой спидометр со встроенной функцией радар-детектора. Предупреждает о превышении ограничения скорости и о приближении к камерам, стрелкам,

MAPS.ME 9.0.7-Google для Android MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо от наличия сети. Присутствуют карты большинства стран мира с подробной Яндекс.Карты 7.5 для Android Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки всего мира, но и другие, полезные вещи. Например, программа покажет пробки на Где мои дети 1.9.5 для Android Удобный в работе локатор для телефона и gps-часов, который позволяет видеть местоположение ребенка на карте в любой момент времени. Имеются уведомления когда ребенок