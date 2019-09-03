Hide My IP для Windows

Hide My IP 6.0.0.602

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Описание Hide My IP 6.0.0.602Описание   Скачать Hide My IP 6.0.0.602СКАЧАТЬ (5,16 Мб) Скриншоты Hide My IP 6.0.0.602Скриншоты (4)   Статистика Hide My IP 6.0.0.602Статистика   Отзывы о Hide My IP 6.0.0.602Отзывы (0)  
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Hide My IP - удобное в использовании приложение для смены IP-адреса, благодаря которому можно абсолютно анонимно заниматься серфингом в сети Интернет и не опасаться за свою конфиденциальность. Поддерживаются все наиболее популярные веб-браузеры, включая Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Netscape и многие другие.

Приложение не позволяет хакерам получить ваш IP-адрес, позволяет отправлять анонимную электронную почту и шифрует подключение к Интернету.

Основные преимущества и особенности:

  • Анонимный и зашифрованный веб-серфинг.
  • Более чем 120 IP-адресов по всему миру.
  • Возможность обходить любые блокировки веб-ресурсов.
  • Обход межсетевых экранов.
  • Исключает возможность отслеживания ваших действий в сети Интернет.
  • Отправка анонимных электронных писем.
Hide My IP
Hide My IP
Hide My IP
Hide My IP
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $2.91
Ограничение в работе программы3 дня
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
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Отзывы о программе Hide My IP

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