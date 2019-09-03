Hide My IP - удобное в использовании приложение для смены IP-адреса, благодаря которому можно абсолютно анонимно заниматься серфингом в сети Интернет и не опасаться за свою конфиденциальность. Поддерживаются все наиболее популярные веб-браузеры, включая Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Netscape и многие другие.

Приложение не позволяет хакерам получить ваш IP-адрес, позволяет отправлять анонимную электронную почту и шифрует подключение к Интернету.

Основные преимущества и особенности: