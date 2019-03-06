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Hide My IP для Windows

Hide My IP 1.0.31 для Google Chrome, Firefox

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Описание Hide My IP 1.0.31 для Google Chrome, FirefoxОписание   Скачать Hide My IP 1.0.31 для Google Chrome, FirefoxСКАЧАТЬ (906 Кб) Скриншоты Hide My IP 1.0.31 для Google Chrome, FirefoxСкриншоты (2)   Статистика Hide My IP 1.0.31 для Google Chrome, FirefoxСтатистика   Отзывы о Hide My IP 1.0.31 для Google Chrome, FirefoxОтзывы (0)  
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Hide My IP - удобное расширение для браузеров Google Chrome и Firefox для смены IP-адреса, благодаря которому можно абсолютно анонимно заниматься серфингом в сети Интернет и не опасаться за свою конфиденциальность.

Данный плагин не позволяет хакерам получить ваш IP-адрес, позволяет отправлять анонимную электронную почту и шифрует подключение к Интернету.

Основные преимущества и особенности:

  • Анонимный и зашифрованный веб-серфинг.
  • Более чем 120 IP-адресов по всему миру.
  • Возможность обходить любые блокировки веб-ресурсов.
  • Обход межсетевых экранов.
  • Исключает возможность отслеживания ваших действий в сети Интернет.
  • Отправка анонимных электронных писем.
Hide My IP
Hide My IP
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыАнонимайзеры, VPN - Утилиты к браузерам
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