Hide My IP - удобное расширение для браузеров Google Chrome и Firefox для смены IP-адреса, благодаря которому можно абсолютно анонимно заниматься серфингом в сети Интернет и не опасаться за свою конфиденциальность.

Данный плагин не позволяет хакерам получить ваш IP-адрес, позволяет отправлять анонимную электронную почту и шифрует подключение к Интернету.

Основные преимущества и особенности: