Diaro для Android

Diaro 3.72.0 для Android

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Описание Diaro 3.72.0 для AndroidОписание   Скачать Diaro 3.72.0 для AndroidСКАЧАТЬ (12,39 Мб) Скриншоты Diaro 3.72.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Diaro 3.72.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Diaro 3.72.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Diaro - программа для ведения личного дневника и добавления заметок на ходу, а также для синхронизации данных между всеми устройствами.

Присутствует возможность искать записи по любому ключевому слову в названии или тексте, а также в случае необходимости фильтровать результаты по категориям или тегам. Программу можно использовать в качестве классического дневника, журнала путешествий, отслеживания настроения, простого редактора заметок, планировщика бизнеса, ежедневного отслеживания расходов или даже журнала диеты.

Основные функции программы:

  • Удобный интерфейс, адаптированный для телефонов и планшетов.
  • Многоязычный интерфейс на более 30 языках.
  • Защита записей паролем.
  • Выбор формата отображения в виде список / календарь.
  • Возможность организовать записи с помощью категорий и тегов.
  • Возможность присоединить к записям неограниченное количество фотографий.
  • Возможность выбирать цвет интерфейса.
  • Мощный поиск и фильтрация.
  • Резервное копирование и восстановление данных (в том числе запароленных).
  • Возможность делиться вашими записями и фотографиями, отправляя их на электронную почту, смс, твиттер, фейсбук и т.д.
  • Возможность установить первый день недели в календаре.
  • Возможность использовать значок на панели уведомлений для быстрого создания новых записей.
  • Автоматическое определение местоположения при создании новых записей.
  • Настройка размера шрифта.
  • Возможность выбрать между 12 часовым и 24 часовым формат времени.
  • Возможность переместить программу на карту памяти SD.
Diaro
Diaro
Diaro
Diaro
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЗаметки от руки
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Отзывы о программе Diaro

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