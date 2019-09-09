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AndroVid для Android

AndroVid 3.2.7.8 для Android

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Описание AndroVid 3.2.7.8 для AndroidОписание   Скачать AndroVid 3.2.7.8 для AndroidСКАЧАТЬ (26,7 Мб) Скриншоты AndroVid 3.2.7.8 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика AndroVid 3.2.7.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о AndroVid 3.2.7.8 для AndroidОтзывы (0)  
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AndroVid - простой и удобный в использовании редактор видео с множеством функций. Присутствуют инструменты для обрезания ненужных фрагментов видео, объединения нескольких видео в один файл, преобразования видео в другие форматы и пр.

Основные возможности приложения:

  • Обрезка видео для удаления ненужных фрагментов видео.
  • Объединение нескольких видео в один файл.
  • Преобразование видео в другие форматы с возможностью изменения разрешения.
  • Создание слайд-шоу из ваших изображений с возможностью добавить эффект выцветания и музыку.
  • Добавление аудио дорожки к видео.
  • Захват кадров в любой момент видео.
  • Поворот видео (без кодирования или с кодировкой).
  • Удаление ненужных частей в середине вашего видео.
  • Добавление текста к видео.
  • Преобразование видео файлов в MP3 аудио-файлы.
  • Различные видео эффекты, включая slow motion, сепия, виньетка, старение и пр.
  • Разделение видео файла на два отдельных видеоклипа.
  • Возможность делиться своими видеоклипами и изображениями в Facebook, Youtube и т.д.
  • Воспроизведение видеоклипов.
  • Возможность управлять своей коллекцией видео (сортировка, переименовывание, удаление и пр.).
AndroVid
AndroVid
AndroVid
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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