Video Maker — инструмент для редактирования видеороликов и фотографий с последующим экспортом материалов в высоком качестве. Предоставляет набор инструментов, позволяет объединять видео, обрезать клипы, изменять скорость воспроизведения, накладывать музыку, применять эффекты и добавлять текстовые элементы. Все функции упакованы в простой интерфейс, что делает процесс обработки контента доступным начинающим пользователям и опытным создателям видеоблогов.
Редактор поддерживает работу с различными форматами и соотношениями сторон, что позволяет адаптировать видеоролики под требования популярных платформ. Встроенные фильтры, переходы и эффекты помогают быстро получить готовый материал без сложных профессиональных программ. Также доступна функция импортирования собственной музыки и расширенные инструменты настройки изображения.
Приложение ориентировано на тех, кто регулярно создает видеоматериалы для социальных сетей, нуждается в универсальном наборе инструментов для монтажа на мобильном устройстве и хочет сохранять итоговые ролики в высоком разрешении.
Основные возможности Video Maker:
- Помогает объединять нескольких видеороликов в один файл, обрезать и вырезать фрагменты видео.
- Обеспечивает добавление встроенной или собственной музыки, а также регулировку громкости видеодорожки.
- Позволяет добавлять текст, субтитры и наклейки с возможностью загрузки дополнительных шрифтов.
- Дает возможность использовать изменение скорости воспроизведения: ускорение или замедление.
- Работает с разным соотношением сторон (1:1, 16:9, 3:2 и другие) для адаптации под различные платформы.
- Предлагает набор видеофильтров, визуальных эффектов и инструментов коррекции изображения.
- Содержит более 30 переходов между клипами с различными визуальными эффектами.
- Обеспечивает экспорт видео в HD-качестве без водяных знаков.
