Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.601.190 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:29.14 Мб
Video Maker — инструмент для редактирования видеороликов и фотографий с последующим экспортом материалов в высоком качестве. Предоставляет набор инструментов, позволяет объединять видео, обрезать клипы, изменять скорость воспроизведения, накладывать музыку, применять эффекты и добавлять текстовые элементы. Все функции упакованы в простой интерфейс, что делает процесс обработки контента доступным начинающим пользователям и опытным создателям видеоблогов.

Редактор поддерживает работу с различными форматами и соотношениями сторон, что позволяет адаптировать видеоролики под требования популярных платформ. Встроенные фильтры, переходы и эффекты помогают быстро получить готовый материал без сложных профессиональных программ. Также доступна функция импортирования собственной музыки и расширенные инструменты настройки изображения.

Приложение ориентировано на тех, кто регулярно создает видеоматериалы для социальных сетей, нуждается в универсальном наборе инструментов для монтажа на мобильном устройстве и хочет сохранять итоговые ролики в высоком разрешении.

Основные возможности Video Maker:

  • Помогает объединять нескольких видеороликов в один файл, обрезать и вырезать фрагменты видео.
  • Обеспечивает добавление встроенной или собственной музыки, а также регулировку громкости видеодорожки.
  • Позволяет добавлять текст, субтитры и наклейки с возможностью загрузки дополнительных шрифтов.
  • Дает возможность использовать изменение скорости воспроизведения: ускорение или замедление.
  • Работает с разным соотношением сторон (1:1, 16:9, 3:2 и другие) для адаптации под различные платформы.
  • Предлагает набор видеофильтров, визуальных эффектов и инструментов коррекции изображения.
  • Содержит более 30 переходов между клипами с различными визуальными эффектами.
  • Обеспечивает экспорт видео в HD-качестве без водяных знаков.
