Video Maker — инструмент для редактирования видеороликов и фотографий с последующим экспортом материалов в высоком качестве. Предоставляет набор инструментов, позволяет объединять видео, обрезать клипы, изменять скорость воспроизведения, накладывать музыку, применять эффекты и добавлять текстовые элементы. Все функции упакованы в простой интерфейс, что делает процесс обработки контента доступным начинающим пользователям и опытным создателям видеоблогов.

Редактор поддерживает работу с различными форматами и соотношениями сторон, что позволяет адаптировать видеоролики под требования популярных платформ. Встроенные фильтры, переходы и эффекты помогают быстро получить готовый материал без сложных профессиональных программ. Также доступна функция импортирования собственной музыки и расширенные инструменты настройки изображения.

Приложение ориентировано на тех, кто регулярно создает видеоматериалы для социальных сетей, нуждается в универсальном наборе инструментов для монтажа на мобильном устройстве и хочет сохранять итоговые ролики в высоком разрешении.

Основные возможности Video Maker: