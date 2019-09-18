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Ashampoo Droid Commander для Android

Ashampoo Droid Commander 1.0.1 для Android

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Описание Ashampoo Droid Commander 1.0.1 для AndroidОписание   Скачать Ashampoo Droid Commander 1.0.1 для AndroidСКАЧАТЬ (7,33 Мб) Скриншоты Ashampoo Droid Commander 1.0.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Ashampoo Droid Commander 1.0.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ashampoo Droid Commander 1.0.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Ashampoo Droid Commander – это мощный и простой файловый менеджер для устройств на базе Android. Комбинация интуитивного подхода с перетаскиванием и легко доступного кругового меню действий задаёт новые стандарты в области управления файлами и превращает любую операцию в пустяковое дело.

Можно мгновенно удалять, копировать, вырезать и делиться файлами. Благодаря встроенному настраиваемому буферу обмена, операции с файлами между несколькими папками выполняются необычно легко. Приложение также поддерживает быстрый и лёгкий способ передачи файлов между Вашим устройством и ПК без проводов и облачных сервисов, а также других вспомогательных приложений.

Основные возможности:

  • Интуитивный файловый менеджер для Android.
  • Удобное управление файлами благодаря перетаскиванию.
  • Буфер обмена для управления несколькими файлами.
  • Мгновенный просмотр размеров папок.
  • Поддержка избранного на начальном экране.
  • Просмотр PDF-файлов без дополнительного ПО.
Ashampoo Droid Commander
Ashampoo Droid Commander
Ashampoo Droid Commander
Ashampoo Droid Commander
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыРабота с файлами
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Отзывы о программе Ashampoo Droid Commander

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