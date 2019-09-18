Ashampoo Droid Commander

ES Проводник 4.1.9.9.31 для Android
ES Проводник – файловый менеджер выполнит все необходимые манипуляции с локальными и сетевыми файлами. Помимо стандартных операций, присутствует возможность работы с
X-plore 4.16.01 для Android
X-plore – удобный и функциональный файловый менеджер с двухпанельным режимом. Операции с файлами производятся, как на устройстве, так и в облачных хранилищах или
Move to iOS 2.10.0 для Android
Move to iOS - фирменное приложение от Apple, которое поможет Вам комфортно "мигрировать" с Android-устройства на iOS
Total Commander 2.90 для Android
Total Commander – популярный двухпанельный файловый менеджер теперь на Android-устройствах. Программа работает с файлами и папками (включая скрытые), с ZIP и RAR
RAR 5.60 build 63 для Android
RAR – известный архиватор для Android-устройств. Приложение позволяет создавайте архивы RAR и ZIP и работать с файлами TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO, ARJ.
7Zipper 3.10.45 для Android
Удобное Android-приложение, сочетающее в себе функции архиватора и файлового менеджера. Также пользователю доступен встроенный диспетчер задач, FTP-клиент,