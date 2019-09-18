Ashampoo Droid Commander – это мощный и простой файловый менеджер для устройств на базе Android. Комбинация интуитивного подхода с перетаскиванием и легко доступного кругового меню действий задаёт новые стандарты в области управления файлами и превращает любую операцию в пустяковое дело.

Можно мгновенно удалять, копировать, вырезать и делиться файлами. Благодаря встроенному настраиваемому буферу обмена, операции с файлами между несколькими папками выполняются необычно легко. Приложение также поддерживает быстрый и лёгкий способ передачи файлов между Вашим устройством и ПК без проводов и облачных сервисов, а также других вспомогательных приложений.

Основные возможности: