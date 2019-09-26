Audials Radio для Android

Audials Radio 7.5.9 для Android

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Описание Audials Radio 7.5.9 для AndroidОписание   Скачать Audials Radio 7.5.9 для AndroidСКАЧАТЬ (15,16 Мб) Скриншоты Audials Radio 7.5.9 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Audials Radio 7.5.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Audials Radio 7.5.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Audials Radio - программа для воспроизведения около 63000 онлайновых радиостанций. Все станции отсортированы по странам, жанрам, тематическим направлениям.

Присутствует функция автоматического подбора радиостанций, возможность сохранить транслируемый поток на устройство в формате MP3, имеется встроенный эквалайзер, а также будильник, который сможет разбудить вас звуками любимой станции.

Основные возможности:

  • Поиск радиостанций по имени артиста, музыкальному жанру, стране.
  • Прослушивание подкастов на любом языке.
  • Запись музыки с радио.
  • Беспроводная музыкальная cинхронизация.
  • Наличие функции будильника, которая позволяет разбудить Вас с помощью музыки Вашей любимой радиостанции, при желании и несколько раз подряд.
Audials Radio
Audials Radio
Audials Radio
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио
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Отзывы о программе Audials Radio

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