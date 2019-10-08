MARVEL: Битва чемпионов 17.0.2 для Android
Отличный файтинг на основе вселенной Marvel. Можно сражаться за любого супергероя или суперзлодея, будь то Капитан Америка, Железный Человек, Халк, Дэдпул или Танос
CHAOS Боевые Вертолеты 7.3.5 для Android
CHAOS Боевые Вертолеты - отличный симулятор полетов на боевых вертолетах США, России и Европы, как например AH-64 «Апач», UH-60 «Черный ястреб», «Хинд», Ka-52
2D Strike 3.0 для Android
2D Strike - увлекательный 2D-шутер для Android с видом сверху
Call of Duty: Mobile 1.0.8 для Android
Мобильная версия культовой серии игр CoD, где игроку все также предстоит вооружать своего персонажа, прокачивать его скилы и уничтожать толпы противников. Доступна
Shadow Fight 2 1.9.36 для Android
Shadow Fight 2 – души демонических воинов захватили мир и теперь в мире теней должны выступить тени лучших бойцов. В игре сочетаются несколько стилей, помимо
PUBG Mobile 0.9.0 для Android
Официальная Android-версия популярного многопользовательского онлайн-шутера PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Сотня игроков на огромном поле битвы (8х8 км)