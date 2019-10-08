Zooba - это очень необычная Королевская битва. Выберите свое животное, сражайтесь против своих противников, и выясните кто станет королем зоопарка. Доступно более 10 животных - сильная горилла, быстрый кенгуру, универсальный лис, подлый хамелеон и пр.

Выбрав своего персонажа, вы присоединяетесь на арене к другим 19 игрокам, собираете оружие на поле битвы и сражаетесь, стараясь остаться последним выжившим. При этом необходимо избегать попадания в руки охранников и сторониться сужающегося круга огня. Своих героев можно прокачивать, улучшая их боевые характеристики.

Ключевые особенности: