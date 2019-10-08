Zooba для Android

Zooba 1.1.1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Zooba 1.1.1 для AndroidОписание   Скачать Zooba 1.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (112,79 Мб) Скриншоты Zooba 1.1.1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Zooba 1.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Zooba 1.1.1 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zooba - это очень необычная Королевская битва. Выберите свое животное, сражайтесь против своих противников, и выясните кто станет королем зоопарка. Доступно более 10 животных - сильная горилла, быстрый кенгуру, универсальный лис, подлый хамелеон и пр.

Выбрав своего персонажа, вы присоединяетесь на арене к другим 19 игрокам, собираете оружие на поле битвы и сражаетесь, стараясь остаться последним выжившим. При этом необходимо избегать попадания в руки охранников и сторониться сужающегося круга огня. Своих героев можно прокачивать, улучшая их боевые характеристики.

Ключевые особенности:

  • Более 10 персонажей: от злой гориллы до подлого хамелеона.
  • Сражайтесь на арене для 20 игроков в стиле Королевская битва.
  • Возможность собирать оружие на поле битвы и лутать поверженных противников.
  • Избегайте попадания в руки охранников или огня на арене.
  • Прокачка персонажей.
  • Разнообразные многопользовательские режимы в которых можно участвовать вместе с друзьями.
  • Возможность вступить в клан.
  • И многое другое...
Zooba
Zooba
Zooba
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
ТОП-сегодня раздела "Экшен и 3D"
 

MARVEL: Битва чемпионов 17.0.2 для Android

Отличный файтинг на основе вселенной Marvel. Можно сражаться за любого супергероя или суперзлодея, будь то Капитан Америка, Железный Человек, Халк, Дэдпул или Танос

CHAOS Боевые Вертолеты 7.3.5 для Android

CHAOS Боевые Вертолеты - отличный симулятор полетов на боевых вертолетах США, России и Европы, как например AH-64 «Апач», UH-60 «Черный ястреб», «Хинд», Ka-52

2D Strike 3.0 для Android

2D Strike - увлекательный 2D-шутер для Android с видом сверху

Call of Duty: Mobile 1.0.8 для Android

Мобильная версия культовой серии игр CoD, где игроку все также предстоит вооружать своего персонажа, прокачивать его скилы и уничтожать толпы противников. Доступна

Shadow Fight 2 1.9.36 для Android

Shadow Fight 2 – души демонических воинов захватили мир и теперь в мире теней должны выступить тени лучших бойцов. В игре сочетаются несколько стилей, помимо

PUBG Mobile 0.9.0 для Android

Официальная Android-версия популярного многопользовательского онлайн-шутера PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG). Сотня игроков на огромном поле битвы (8х8 км)

скачать Adguard

Отзывы о программе Zooba

Admin

Отзывов о программе Zooba 1.1.1 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 