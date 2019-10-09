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Critter Clash для Android

Critter Clash 3.1.5 для Android

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Описание Critter Clash 3.1.5 для AndroidОписание   Скачать Critter Clash 3.1.5 для AndroidСКАЧАТЬ (86,24 Мб) Скриншоты Critter Clash 3.1.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Critter Clash 3.1.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Critter Clash 3.1.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Critter Clash – мультиплеерная игра в реальном времени, в которой игроку предстоит перенестись в царство животных, и вооружившись рогаткой сбивать противников с вершин деревьев.

Вам необходимо будет собирать свою собственную команду, создавать уникальную стратегию, открывать новых персонажей, улучшать их и экспериментировать с составом команды.

Только вы решаете, какую стратегию использовать, чтобы стать королём джунглей! Разгромите врагов при помощи разнообразного оружия, приёмов и собственной смекалки.

Особенности игры:

  • Сражайтесь с игроками со всего света в реальном времени.
  • Побеждайте врагов, повышайте свой уровень и становитесь чемпионами лиги.
  • Следите за матчами между лучшими игроками по Monkey TV и набирайтесь опыта.
  • Вызывайте друзей на дуэль.
  • Создавайте свою уникальную команду животных.
  • Открывайте новых и улучшайте уже имеющихся персонажей – у каждого из них есть уникальные способности и атаки.
  • Проходите ежедневные и еженедельные квесты и участвуйте в увлекательных внутриигровых событиях.
  • Побеждайте врагов, чтобы зарабатывать бананы, открывать награды и сундуки, разблокировать новых животных.
Critter Clash
Critter Clash
Critter Clash
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЭкшен и 3D
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