Critter Clash – мультиплеерная игра в реальном времени, в которой игроку предстоит перенестись в царство животных, и вооружившись рогаткой сбивать противников с вершин деревьев.

Вам необходимо будет собирать свою собственную команду, создавать уникальную стратегию, открывать новых персонажей, улучшать их и экспериментировать с составом команды.

Только вы решаете, какую стратегию использовать, чтобы стать королём джунглей! Разгромите врагов при помощи разнообразного оружия, приёмов и собственной смекалки.

Особенности игры: