Super Cats для Android

Super Cats 1.0.52 для Android

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Описание Super Cats 1.0.52 для AndroidОписание   Скачать Super Cats 1.0.52 для AndroidСКАЧАТЬ (69 Мб) Скриншоты Super Cats 1.0.52 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Super Cats 1.0.52 для AndroidСтатистика   Отзывы о Super Cats 1.0.52 для AndroidОтзывы (0)  
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Super Cats - увлекательная и динамическая игра в режиме реального времени с кучей антропоморфных кошек. Доступны разнообразные случайные карты и игровые режимы, имеется возможность разблокировать десятки мощных кошек.

Стреляйте, защищайтесь, прыгайте и катитесь, контролируйте своих супер кошек и выигрывайте битву с сокомандниками со всего мира!

Особенности:

  • Быстрая игра в режиме реального времени - 3 минуты в раунде.
  • Инновационный геймплей и ролевой дизайн.
  • Битвы 3х3 в реальном времени. Объединитесь со своими друзьями против игроков со всего мира.
  • Случайная карта и уникальная цель.
  • Разблокируйте новые скины своим персонажам.
  • Множество навыков и разнообразные командные стратегии.
  • Таблица лидеров.
Super Cats
Super Cats
Super Cats
Super Cats
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Super Cats

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