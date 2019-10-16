|
Last Survivor Diaries - Zombie Survival 0.1.4 для Android
|
|
|
|Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
|
- Рейтинг программы - 0.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Last Survivor Diaries - Zombie Survival - апокалипсис застал человечество врасплох, от былой жизни осталось лишь выживание в суровой пустоши. Смертоносный вирус унес жизни миллиардов людей, оставив после себя только толпы зомби.
Ходячие мертвецы заполонили выжженную пустошь, но остались те кто готов бороться за выживание. Оружие, броня, убежище, строительство и крафт – вот то, на чем надо сосредоточиться в первую очередь. Апокалипсис не даст расслабиться ни на минуту, а главная опасность в нем – ходячие мертвецы.
Зомби не дремлют, зомби не спят, зомби не устают, зомби ждут на каждом углу, зомби не остановятся не перед чем в попытках добраться до твоих мозгов. Будь на чеку, и пусть твое выживание продлится как можно дольше!
Особенности:
- Прокачивай навыки, развивай строительство и крафт, исследуй пустошь, учись использовать оружие и броню, чтобы легче расправляться с зомби.
- Прокачивай уровни, исследуй строительство по новым чертежам, построй убежище и изготовь оружие и броню. Выбери для себя собственный путь: режь зомби, протыкай зомби, кроши зомби, стреляй в зомби, поджигай зомби, взрывай зомби – уничтожай зомби всеми доступными способами!
- Строительство собственной базы для защиты от зомби.
- Используй ресурсы и укрепляй убежище, чтобы зомби не прорвали оборону.
- В пустоши осталось множество тайников, в которых можно раздобыть уникальные ресурсы. Ищи заброшенные лаборатории, военные базы, бункеры, исследуй их прежде, чем другой выживший тебя опередит.
- Окунись в новый мир, который апокалипсис превратил в пустошь и заполонил зомби. Сделай все в твоих силах и продли свое выживание как можно дольше!
|
|
ТОП-сегодня раздела "Экшен и 3D"
Zooba 1.1.1 для Android
Взгляните на традиционную Королевскую битву под другим углом. Zooba - это удачное сочетание MOBA и жанра Battle Royale, в котором 20 игроков выясняют между собой,
PUBG MOBILE LITE 0.14.0 для Android
Облегченная Lite-версия популярной игры на выживание Playerunknown's Battlegrounds для мобильных Android-устройств, которая построена на движке Unreal Engine 4 и
Call of Duty: Mobile 1.0.8 для Android
Мобильная версия культовой серии игр CoD, где игроку все также предстоит вооружать своего персонажа, прокачивать его скилы и уничтожать толпы противников. Доступна
Вертолетная атака 3D 1.0.9 для Android
Увлекательная игра для Android, в которой вам предстоит управлять своим собственным вертолетом, обстреливая многочисленных врагов из пулемета и подавляя огневые
Critter Clash 3.1.5 для Android
Увлекательные дуэли на рогатках в реальном времени для устройств на базе Андроид. Вооружитесь рогаткой и проложите себе путь к победе, сбивая противников с вершин
Super Cats 1.0.52 для Android
Захватывающие поединки супер котиков в режиме реального времени. Бои проходят 3х3 на случайных картах. Игроку необходимо прокачивать и улучшать своего героя,
|
|
Отзывы о программе Last Survivor Diaries - Zombie Survival
Admin
Отзывов о программе Last Survivor Diaries - Zombie Survival 0.1.4 для Android пока нет, можете добавить...
|Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
|