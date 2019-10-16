Last Survivor Diaries - Zombie Survival - апокалипсис застал человечество врасплох, от былой жизни осталось лишь выживание в суровой пустоши. Смертоносный вирус унес жизни миллиардов людей, оставив после себя только толпы зомби.

Ходячие мертвецы заполонили выжженную пустошь, но остались те кто готов бороться за выживание. Оружие, броня, убежище, строительство и крафт – вот то, на чем надо сосредоточиться в первую очередь. Апокалипсис не даст расслабиться ни на минуту, а главная опасность в нем – ходячие мертвецы.

Зомби не дремлют, зомби не спят, зомби не устают, зомби ждут на каждом углу, зомби не остановятся не перед чем в попытках добраться до твоих мозгов. Будь на чеку, и пусть твое выживание продлится как можно дольше!

Особенности: