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PvPets: Tank Battle Royale для Android

PvPets: Tank Battle Royale 1.0.2.8295 для Android

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Описание PvPets: Tank Battle Royale 1.0.2.8295 для AndroidОписание   Скачать PvPets: Tank Battle Royale 1.0.2.8295 для AndroidСКАЧАТЬ (69,72 Мб) Скриншоты PvPets: Tank Battle Royale 1.0.2.8295 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика PvPets: Tank Battle Royale 1.0.2.8295 для AndroidСтатистика   Отзывы о PvPets: Tank Battle Royale 1.0.2.8295 для AndroidОтзывы (0)  
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PvPets: Tank Battle Royale - динамичная многопользовательская королевская битва на танках, в которой вы будете участвовать в напряженных онлайн-битвах против игроков со всего мира.

Выбирайте себе персонажа, посадите его в прокачанный танк и станьте участником онлайн-схватки, соревнуясь с 20 игроками в быстрых трехминутных PvP-сражениях. Разблокируйте и прокачивайте новые танки с уникальным набором скиллов. Станьте лучшим и займите первую строчку мирового лидерборда!

Особенности программы:

  • Выживайте в эпичных онлайн битвах на 20 игроков.
  • Увлекательный динамичный геймплей и легкое в освоении управление.
  • У каждого танка собственный стиль игры.
  • Прокачайте танк вашего питомцам на максимум.
  • Побеждайте врагов, чтобы становиться больше и сильнее на поле боя.
  • Поражайте цели с помощью уникальных для каждого танка навыков: снайперское оружие, ракеты, огнеметы и многое другое.
  • Собирайте лут с поля боя, чтобы увеличить свои шансы на победу.
  • Выполняйте миссии и получайте множество наград.
  • Станьте звездой — на различных многопользовательских таблицах лидеров.
  • Ворвитесь в рейтинги, cтаньте PRO, разблокируйте новые танки и скины.
  • Прокачивайте свой арсенал, становитесь быстрее и сильнее.
  • Регулярные обновления и внутриигровые события.
PvPets: Tank Battle Royale
PvPets: Tank Battle Royale
PvPets: Tank Battle Royale
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе PvPets: Tank Battle Royale

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