SHAREit 3.9.98_ww для Android
SHAREit – приложение для обмена файлами между устройствами, без необходимости подключения к интернету. Использование различных устройств и ОС не помешают вам
FotoSwipe 4.0.1 для Android
FotoSwipe – делитесь фотографиями или видео между устройствами в два клика. Приложение работает через Wi-Fi и не требует подключения к другим сетям. Поддерживается
Dropbox 164.2.2 для Android
Dropbox - мобильная версия популярного облачного хранилища, которое предлагает пользователю все необходимые инструменты для хранения различных файлов. Присутствует
µTorrent 5.2.2 для Android
µTorrent – популярный клиент для скачивания торрентов на ваше устройстве. Загрузив файлы, вы сможете просмотреть их или прослушать на встроенном плеере. Присутствуют
Futuron 0.9.15 для Android
Futuron - удобное бесплатное приложение для Android для загрузки новинок кино, сериалов и другого развлекательного контента. Высокая скорость и удобный каталог
BitTorrent 5.5.3 для Android
BitTorrent - приложение для скачивания торрентов прямо на Android-смартфон или планшет пользователя, с помощью которого можно без проблем скачивать файлы любого