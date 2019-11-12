Zapya для Android

Zapya 5.8.5 для Android

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Описание Zapya 5.8.5 для AndroidОписание   Скачать Zapya 5.8.5 для AndroidСКАЧАТЬ (10,51 Мб) Скриншоты Zapya 5.8.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Zapya 5.8.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Zapya 5.8.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Zapya - бесплатное приложение, с помощью которого пользователи могут легко обмениваться файлами с Android, iPhone и ПК без подключения к Wi-Fi и мобильным данным.

Присутствует возможность использовать QR-код для соединения и обмена файлами, а также можно обмениваться файлами с несколькими людьми сразу, общаться друг с другом, используя Чат, а также использовать функцию Удаленная Камера, чтобы видеть то, что видит камера на устройстве вашего друга.

Имеется несколько способов передачи: создайте группу и пригласите друзей, создайте свой персональный QR код для сканирования или передавайте файлы находящимся вблизи Вас устройствам.

Ключевые особенности:

  • Просмотр видео, загруженных другими пользователями.
  • Резервное копирование и перенос данных со старого устройства на новое.
  • Оффлайн-чат - общайтесь и делитесь файлами с друзьями поблизости без подключения к интернет и мобильным данным.
  • Используйте QR-код для соединения и обмена файлами.
  • Групповой обмен файлами.
  • Опция “Установить Все” (можно копировать все файлы с другого телефона или компьютера на ваш новый телефон, пакетно устанавливать приложения).
  • Поддержка Mac & ПК (можно использовать ваш телефон для резервного копирования на ваш Mac или ПК).
Zapya
Zapya
Zapya
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами
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Отзывы о программе Zapya

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