Zapya - бесплатное приложение, с помощью которого пользователи могут легко обмениваться файлами с Android, iPhone и ПК без подключения к Wi-Fi и мобильным данным.

Присутствует возможность использовать QR-код для соединения и обмена файлами, а также можно обмениваться файлами с несколькими людьми сразу, общаться друг с другом, используя Чат, а также использовать функцию Удаленная Камера, чтобы видеть то, что видит камера на устройстве вашего друга.

Имеется несколько способов передачи: создайте группу и пригласите друзей, создайте свой персональный QR код для сканирования или передавайте файлы находящимся вблизи Вас устройствам.

Ключевые особенности: