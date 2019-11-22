RealBench для Windows

RealBench 2.56

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Описание RealBench 2.56Описание   Скачать RealBench 2.56СКАЧАТЬ (311,16 Мб) Скриншоты RealBench 2.56Скриншоты (2)   Статистика RealBench 2.56Статистика   Отзывы о RealBench 2.56Отзывы (0)  
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RealBench - инструмент для проверки производительности аппаратной части ПК, который позволяет проверить процессор, память, видеокарту и общую производительность вашего ПК или ноутбука при различных ситуациях с помощью бенчмаркинга и стресс тестов. Можно выполнить эталонный тест Benchmark или Stress Test для проверки возможностей системы в тяжелых многозадачных операциях.

Приложение можно запустить на любом ПК с ОЗУ не менее 4 ГБ, но только пользователи материнских плат Asus смогут загружать свои результаты на сервер и сравнивать их с результатами других пользователей.

В процессе тестирования проводится четыре разных теста:

  • Первый выполняет редактирование сложного изображения с помощью редактора GIMP и извлекает данные, касающиеся вычислительной мощности и производительности памяти вашего ПК в однопоточных операциях.
  • Второй тест проверяет, как ваш компьютер ведет себя во время редактирования видео H.264, фокусируясь на многопоточных операциях.
  • Тест OpenCL оценивает возможности графического процессора, используя тест рендеринга Luxmark.
  • И последний тяжелый многозадачный тест объединяет все вышеперечисленное для моделирования сценария с высокой нагрузкой и проверки реакции системы в этой ситуации.

Stress Test имитирует более реалистичный сценарий, определяющий чрезвычайно высокие нагрузки на процессор.

Примечание! Имейте в виду, что необходимо обеспечить достаточное охлаждение ПК, чтобы обеспечить безопасность вашего оборудования.

RealBench
RealBench
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
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Отзывы о программе RealBench

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