CPU-Z 1.90
CPU-Z - небольшая полезная программа, с помощью которой вы получите всю информацию об основных устройствах в системе: процессоре, оперативной памяти, материнской
FurMark 1.20.9.0
FurMark - мощный инструмент, который будет в первую очередь полезен оверклокерам, позволяющий осуществлять стресс-тестирование видеокарт совместимых с API OpenGL,
GPU-Z 2.27.0
GPU-Z - отличная утилита для просмотра разнообразной информации о видеокарте и ее графическом процессоре, например модель, версия BIOS, номер ревизии чипа, поддержка
AIDA64 Extreme Edition 6.10.5200 / 6.10.5231 beta
AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения тестирования отдельных его компонентов, как например процессор,
CrystalDiskMark 7.0.0f
CrystalDiskMark - небольшая бесплатная программа, предназначенная для сравнительного анализа (тестирования) быстродействия жестких дисков компьютера. Позволяет
Cinebench R20.060
Cinebench - бенчмарк, позволяющий пользователю оценить при помощи тестов производительность видеокарты и центрального процессора