RealBench - инструмент для проверки производительности аппаратной части ПК, который позволяет проверить процессор, память, видеокарту и общую производительность вашего ПК или ноутбука при различных ситуациях с помощью бенчмаркинга и стресс тестов. Можно выполнить эталонный тест Benchmark или Stress Test для проверки возможностей системы в тяжелых многозадачных операциях.

Приложение можно запустить на любом ПК с ОЗУ не менее 4 ГБ, но только пользователи материнских плат Asus смогут загружать свои результаты на сервер и сравнивать их с результатами других пользователей.

В процессе тестирования проводится четыре разных теста:

Первый выполняет редактирование сложного изображения с помощью редактора GIMP и извлекает данные, касающиеся вычислительной мощности и производительности памяти вашего ПК в однопоточных операциях.

Второй тест проверяет, как ваш компьютер ведет себя во время редактирования видео H.264, фокусируясь на многопоточных операциях.

Тест OpenCL оценивает возможности графического процессора, используя тест рендеринга Luxmark.

И последний тяжелый многозадачный тест объединяет все вышеперечисленное для моделирования сценария с высокой нагрузкой и проверки реакции системы в этой ситуации.

Stress Test имитирует более реалистичный сценарий, определяющий чрезвычайно высокие нагрузки на процессор.

Примечание! Имейте в виду, что необходимо обеспечить достаточное охлаждение ПК, чтобы обеспечить безопасность вашего оборудования.