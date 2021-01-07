Firefox Nightly для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|210106 17:02 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mozilla Organization
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 382 | Статистика
|Размер:
|72,16 Мб
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Firefox Preview - ранняя версия экспериментального браузера Firefox для Android, основанного на GeckoView, который сочетает в себе скорость, конфиденциальность, контроль и простые в использовании функции.
Присутствует возможность группировать и организовывать вкладки для последующего использования, имеется встроенная защита от отслеживающих трекеров, а также доступны новейшие функции конфиденциальности для мобильных устройств.
Ключевые особенности:
- Наличие браузерного движка GeckoView, за счет чего увеличивается скорость работы.
- Минималистичный домашний экран с нижним расположением адресной строки.
- Защита пользовательских данных.
- Возможность группировать и организовывать вкладки для последующего использования.
- Улучшенный просмотр и управление загрузками.
- Добавление поисковых систем.
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