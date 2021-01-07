Firefox Nightly для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:210106 17:02 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 382 | Статистика
Размер:72,16 Мб
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Firefox Preview - ранняя версия экспериментального браузера Firefox для Android, основанного на GeckoView, который сочетает в себе скорость, конфиденциальность, контроль и простые в использовании функции.

Присутствует возможность группировать и организовывать вкладки для последующего использования, имеется встроенная защита от отслеживающих трекеров, а также доступны новейшие функции конфиденциальности для мобильных устройств.

Ключевые особенности:

  • Наличие браузерного движка GeckoView, за счет чего увеличивается скорость работы.
  • Минималистичный домашний экран с нижним расположением адресной строки.
  • Защита пользовательских данных.
  • Возможность группировать и организовывать вкладки для последующего использования.
  • Улучшенный просмотр и управление загрузками.
  • Добавление поисковых систем.
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Отзывы о программе Firefox Nightly

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Отзывов о программе Firefox Nightly 210106 17:02 пока нет, можете добавить...

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