Firefox Preview - ранняя версия экспериментального браузера Firefox для Android, основанного на GeckoView, который сочетает в себе скорость, конфиденциальность, контроль и простые в использовании функции.

Присутствует возможность группировать и организовывать вкладки для последующего использования, имеется встроенная защита от отслеживающих трекеров, а также доступны новейшие функции конфиденциальности для мобильных устройств.

Ключевые особенности: