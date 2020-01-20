Hunter Assassin - увлекательный экшн, в котором вам подобно самому настоящему наемному убийце, необходимо в стелс-режиме красться мимо охранников, ликвидируя одну цель за другой.

Ваша задача – не попасть в сектор обзора охранников, которые сразу откроют по вам огонь. Здоровье главного героя не безгранично, поэтому нужно быть предельно осторожным в своих действиях, и тщательно продумывать каждый свой следующий шаг.

Каждая уничтоженная вами цель будет давать вам драгоценные камни, которые можно использовать для разблокирования более прокаченных ассассинов, обладающий уникальными способностями (обычно это большее количество очков здоровья или скорости).