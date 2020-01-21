Виселица - классическая игра-головоломка, которая подойдет абсолютно всем пользователям, особенно тем, кто хочет попрактиковать свои языковые навыки и улучшить словарный запас. В игре вполне стандартные правила - необходимо угадать слово, выбирая буквы, которые, как вы считаете, могут в него входить.

При каждой допущенной ошибке к изображению повешенного человечка будет добавляться новый элемент: сначала рисуется виселица, потом голова, тело и, наконец, руки и ноги. Нужно постараться угадать слово, прежде чем рисунок виселицы будет завершен.

Победителем окажется тот, кто сможет угадать загаданное слово до того, как фигура человечка будет нарисована полностью. В противном случае он будет повешен, а игра будет завершена.

Ключевые особенности: