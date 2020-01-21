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Виселица для Android

Виселица 2.9.9 для Android

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Описание Виселица 2.9.9 для AndroidОписание   Скачать Виселица 2.9.9 для AndroidСКАЧАТЬ (27,29 Мб) Скриншоты Виселица 2.9.9 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Виселица 2.9.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Виселица 2.9.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Виселица - классическая игра-головоломка, которая подойдет абсолютно всем пользователям, особенно тем, кто хочет попрактиковать свои языковые навыки и улучшить словарный запас. В игре вполне стандартные правила - необходимо угадать слово, выбирая буквы, которые, как вы считаете, могут в него входить.

При каждой допущенной ошибке к изображению повешенного человечка будет добавляться новый элемент: сначала рисуется виселица, потом голова, тело и, наконец, руки и ноги. Нужно постараться угадать слово, прежде чем рисунок виселицы будет завершен.

Победителем окажется тот, кто сможет угадать загаданное слово до того, как фигура человечка будет нарисована полностью. В противном случае он будет повешен, а игра будет завершена.

Ключевые особенности:

  • Идеально подойдет для любого возраста.
  • Сотни слов и уровней.
  • Изучение лексики и слов на разных языках.
  • Простая и забавная игра.
  • Привлекательный и яркий дизайн.
  • Возможность включать или выключать звук.
Виселица
Виселица
Виселица
Виселица
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе Виселица

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