OfficeSuite - многофункциональный пакет офисных приложений для Windows, который предлагает все основные инструменты для комфортной работы с документами, электронными таблицами, слайдами, а также включает в себя просмотрщик PDF, облачное хранилище и почтовый клиент с календарем.

OfficeSuite предлагает чрезвычайно высокую совместимость с Microsoft Office и различными популярными форматами файлов (Open Document, CSV и другие).

Кроме этого имеется кроссплатформенная и облачная поддержка - ваши данные автоматически синхронизируются между Windows и мобильными устройствами (Android и iOS), поэтому вы можете продолжать работать, находясь в пути.

Основные функции программы: