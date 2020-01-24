OfficeSuite для Windows

OfficeSuite 3.90.28872.0

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Описание OfficeSuite 3.90.28872.0Описание   Скачать OfficeSuite 3.90.28872.0СКАЧАТЬ (2,78 Мб) Скриншоты OfficeSuite 3.90.28872.0Скриншоты (7)   Статистика OfficeSuite 3.90.28872.0Статистика   Отзывы о OfficeSuite 3.90.28872.0Отзывы (0)  
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OfficeSuite - многофункциональный пакет офисных приложений для Windows, который предлагает все основные инструменты для комфортной работы с документами, электронными таблицами, слайдами, а также включает в себя просмотрщик PDF, облачное хранилище и почтовый клиент с календарем.

OfficeSuite предлагает чрезвычайно высокую совместимость с Microsoft Office и различными популярными форматами файлов (Open Document, CSV и другие).

Кроме этого имеется кроссплатформенная и облачная поддержка - ваши данные автоматически синхронизируются между Windows и мобильными устройствами (Android и iOS), поэтому вы можете продолжать работать, находясь в пути.

Основные функции программы:

  • Комфортная работа с документами, электронными таблицами и слайдами.
  • Полная совместимость со всеми популярными форматами, включая Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Txt), Google Docs, Google Sheets, Google Slides и Adobe PDF.
  • Возможность отслеживать изменения при командной работе.
  • Поддержка распространенных форматов, таких как OpenDocument (ODT, ODS, ODP), RTF, CSV и ZIP.
  • Широкие возможности форматирования страниц, текста и параграфов.
  • Кроссплатформенная и облачная поддержка.
  • Встроенный просмотрщик PDF.
  • Облачное хранилище и почтовый клиент с календарем.
  • Проверка орфографии и автозамена.
  • Защита документов паролями.
  • и многое другое...
OfficeSuite
OfficeSuite
OfficeSuite
OfficeSuite
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - PDF
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Отзывы о программе OfficeSuite

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