OfficeSuite - многофункциональный пакет офисных приложений для Windows, который предлагает все основные инструменты для комфортной работы с документами, электронными таблицами, слайдами, а также включает в себя просмотрщик PDF, облачное хранилище и почтовый клиент с календарем.
OfficeSuite предлагает чрезвычайно высокую совместимость с Microsoft Office и различными популярными форматами файлов (Open Document, CSV и другие).
Кроме этого имеется кроссплатформенная и облачная поддержка - ваши данные автоматически синхронизируются между Windows и мобильными устройствами (Android и iOS), поэтому вы можете продолжать работать, находясь в пути.
Основные функции программы:
Комфортная работа с документами, электронными таблицами и слайдами.
Полная совместимость со всеми популярными форматами, включая Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Txt), Google Docs, Google Sheets, Google Slides и Adobe PDF.
Возможность отслеживать изменения при командной работе.
Поддержка распространенных форматов, таких как OpenDocument (ODT, ODS, ODP), RTF, CSV и ZIP.
Широкие возможности форматирования страниц, текста и параграфов.
Кроссплатформенная и облачная поддержка.
Встроенный просмотрщик PDF.
Облачное хранилище и почтовый клиент с календарем.