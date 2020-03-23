Knife Club для Android

Knife Club 0.1.3 для Android

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Описание Knife Club 0.1.3 для AndroidОписание   Скачать Knife Club 0.1.3 для AndroidСКАЧАТЬ (20,79 Мб) Скриншоты Knife Club 0.1.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Knife Club 0.1.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Knife Club 0.1.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Knife Club — отличная игра о ножах. Игроку необходимо попадать в цель, ставить новые рекорды, зарабатывать монеты, а также открывать новые локации и ножи.

Особенности:

  • Крутая кубическая графика;
  • Большой список разнообразных ножей (Охотничий Нож, Кинжал, Карамельный Нож, Кухонный Нож, Метательный Нож, Нарезной Нож, Складной Нож, Змеиный Укус, Экскалибур, Керамбит (скоро));
  • Постоянная поддержка обновлениями;
  • Реалистичная физика ножей;
  • Легко играть одной рукой.
Что нового в Knife Club 0.1.3 для Android?
  • добавлен «Экскалибур», достижения;
  • новая иконка приложения;
  • исправлены мелкие ошибки;
  • проведена небольшая оптимизация.
Knife Club
Knife Club
Knife Club
Knife Club
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Knife Club

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