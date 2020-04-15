Sophos Home - надежная комплексная защита от вредоносного ПО, опасных веб-сайтов и разнообразных вирусов. Присутствует антивирусная защита, блокирующая вредоносное ПО и помогает предотвратить попытки хакеров получить доступ к личной и конфиденциальной информации, веб-фильтр для защиты от онлайн-угроз и нежелательных веб-сайтов, а также имеется веб-панель для управления защитой с помощью любого браузера.

Возможности Sophos Home:

Проактивная технология защиты на основе искусственного интеллекта.

Антивирусная защита в режиме реального времени.

Веб-фильтр для защиты от онлайн-угроз и нежелательных веб-сайтов.

Функция Родительского контроля.

Защита до 3 устройств с одного аккаунта.

Защита до 10 устройств (Premium).

Инструменты для удаления вредоносного ПО (Premium).

Защита от шифровальщиков и программ-вымогателей (Premium).

Защита банковских операций (Premium).

Защита конфиденциальности и идентичности (Premium).

Расширенная веб-защита (Premium).

Премиум-поддержка (Premium).

Примечание! Бесплатная версия Sophos Home предназначена для личного, некоммерческого использования и позволяет защитить до 3 компьютеров с одного аккаунта.