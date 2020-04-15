Sophos Home для Windows

Sophos Home 3.0.0

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Описание Sophos Home 3.0.0Описание   Скачать Sophos Home 3.0.0СКАЧАТЬ (290,75 Мб) Скриншоты Sophos Home 3.0.0Скриншоты (5)   Статистика Sophos Home 3.0.0Статистика   Отзывы о Sophos Home 3.0.0Отзывы (0)  
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Sophos Home - надежная комплексная защита от вредоносного ПО, опасных веб-сайтов и разнообразных вирусов. Присутствует антивирусная защита, блокирующая вредоносное ПО и помогает предотвратить попытки хакеров получить доступ к личной и конфиденциальной информации, веб-фильтр для защиты от онлайн-угроз и нежелательных веб-сайтов, а также имеется веб-панель для управления защитой с помощью любого браузера.

Возможности Sophos Home:

  • Проактивная технология защиты на основе искусственного интеллекта.
  • Антивирусная защита в режиме реального времени.
  • Веб-фильтр для защиты от онлайн-угроз и нежелательных веб-сайтов.
  • Функция Родительского контроля.
  • Защита до 3 устройств с одного аккаунта.
  • Защита до 10 устройств (Premium).
  • Инструменты для удаления вредоносного ПО (Premium).
  • Защита от шифровальщиков и программ-вымогателей (Premium).
  • Защита банковских операций (Premium).
  • Защита конфиденциальности и идентичности (Premium).
  • Расширенная веб-защита (Premium).
  • Премиум-поддержка (Premium).

Примечание! Бесплатная версия Sophos Home предназначена для личного, некоммерческого использования и позволяет защитить до 3 компьютеров с одного аккаунта.

Sophos Home
Sophos Home
Sophos Home
Sophos Home
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКомплексная защита
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Отзывы о программе Sophos Home

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