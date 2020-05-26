VUPlayer для Windows

VUPlayer 4.9

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Описание VUPlayer 4.9Описание   Скачать VUPlayer 4.9СКАЧАТЬ (8,53 Мб) Скриншоты VUPlayer 4.9Скриншоты (6)   Статистика VUPlayer 4.9Статистика   Отзывы о VUPlayer 4.9Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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VUPlayer - бесплатный мультиформатный аудиоплеер для Windows, отличающийся высокоинтуитивным управлением с простым интерфейсом и сверхбыстрым временем отклика. Программа поддерживает огромное количество очень редких форматов, включая MOD, MTM, S3M, XM, MPC, а также все стандартные форматы, такие как Mp3 и Mp4.

Присутствует потоковое воспроизведение MP3/OGG/WMA файлов из сети Интернет, дополнительное 32-битное микширование, контроль громкости, баланса и высоты тона, таймер воспроизведения/заставки, настраиваемые горячие клавиши, поддержку различных визуальных эффектов через систему плагинов, кодирование в Ogg Vorbis, FLAC, APE, WMA и WV форматы, поддержка Audioscrobbler, удаленная поддержка freedb, CD-Text, встроенный 9-полосный графический эквалайзер и многое другое.

Основные функции VUPlayer:

  • Поддержка разнообразных аудио форматов.
  • Потоковое воспроизведение MP3/OGG/WMA файлов.
  • 32-битное микширование.
  • Контроль громкости, баланса и высоты тона.
  • Настраиваемые горячие клавиши.
  • Поддержка различных визуальных эффектов.
  • Кодирование в Ogg Vorbis, FLAC, APE, WMA и WV форматы.
  • Поддержка Audioscrobbler.
  • Встроенный 9-полосный графический эквалайзер.
VUPlayer
VUPlayer
VUPlayer
VUPlayer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе VUPlayer

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