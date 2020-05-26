VUPlayer - бесплатный мультиформатный аудиоплеер для Windows, отличающийся высокоинтуитивным управлением с простым интерфейсом и сверхбыстрым временем отклика. Программа поддерживает огромное количество очень редких форматов, включая MOD, MTM, S3M, XM, MPC, а также все стандартные форматы, такие как Mp3 и Mp4.

Присутствует потоковое воспроизведение MP3/OGG/WMA файлов из сети Интернет, дополнительное 32-битное микширование, контроль громкости, баланса и высоты тона, таймер воспроизведения/заставки, настраиваемые горячие клавиши, поддержку различных визуальных эффектов через систему плагинов, кодирование в Ogg Vorbis, FLAC, APE, WMA и WV форматы, поддержка Audioscrobbler, удаленная поддержка freedb, CD-Text, встроенный 9-полосный графический эквалайзер и многое другое.

Основные функции VUPlayer: