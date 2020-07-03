Speedify для Android

Speedify 6.0.0.5861 для Android

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Описание Speedify 6.0.0.5861 для AndroidОписание   Скачать Speedify 6.0.0.5861 для AndroidСКАЧАТЬ (19,98 Мб) Скриншоты Speedify 6.0.0.5861 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Speedify 6.0.0.5861 для AndroidСтатистика   Отзывы о Speedify 6.0.0.5861 для AndroidОтзывы (0)  
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Speedify - VPN-сеть с шифрованием, которая обеспечит безопасность ваших личных данных, зашифрует все ваши передачи и сможет поддерживать высокую скорость соединения вне зависимости от вашего местоположения.

Основные возможности Speedify:

  • Анонимный серфинг в Интернете, избегая отслеживания, а также обходя межсетевые экраны и блокировки контента.
  • Уникальная технология "связывания каналов" позволяет вам разделить свой Интернет-трафик попакетно между сотовыми и WiFi-соединениями, делая загрузку, отправку и потоковую передачу быстрее и надежнее.
  • Работает в фоновом режиме с любыми приложениями.
  • Плавное переключение между разными соединениями.
  • Работает во всех странах мира. Подключайтесь автоматически или выбрав вручную месторасположение сервера и открывайте веб-сайты, получая доступ к контенту в своей стране или за границей!
  • Удобный виджет для домашнего экрана.
  • Мониторинг Wi-Fi-безопасности.
Speedify
Speedify
Speedify
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Отзывы о программе Speedify

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Отзывов о программе Speedify 6.0.0.5861 для Android пока нет, можете добавить...

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