Speedify VPN для Windows
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Speedify VPN - мощный VPN-сервис, который делает ваш интернет безопасным и быстрым. Наличие уникальной технологии связывания каналов позволяет безопасно использовать несколько Интернет-соединений одновременно: Wi-Fi, 3G, 4G и проводные соединения. Это означает, что можно получить увеличенную пропускную способность, меньшее время задержки и лучшую надежность.
Speedify разумно распределяет онлайн трафик между всеми доступными интернет соединениями, так что вам больше никогда не придется беспокоиться о буферизации видео, медленном потоковом воспроизведении или прерывистых загрузках.
Основные возможности Speedify:
- Анонимный серфинг в Интернете.
- Уникальная технология "связывания каналов" позволяет вам разделить свой Интернет-трафик попакетно между сотовыми и WiFi-соединениями, делая загрузку, отправку и потоковую передачу быстрее и надежнее.
- Работает в фоновом режиме с любыми приложениями.
- Плавное переключение между разными соединениями.
- Работает во всех странах мира. Подключайтесь автоматически или выбрав вручную месторасположение сервера и открывайте веб-сайты, получая доступ к контенту в своей стране или за границей!
- Мониторинг Wi-Fi-безопасности.
Примечание! В бесплатной версии Speedify VPN месячный лимит передаваемых данных ограничивается 2 Гб.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.6.0.9123 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Connectify Inc.
|Категория:
|Анонимайзеры, VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|68,09 Мб
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