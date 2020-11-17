Speedify VPN для Windows

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Speedify VPN 10.6.0.9123Описание
Отзывы о Speedify VPN 10.6.0.9123Отзывы
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Speedify VPN - мощный VPN-сервис, который делает ваш интернет безопасным и быстрым. Наличие уникальной технологии связывания каналов позволяет безопасно использовать несколько Интернет-соединений одновременно: Wi-Fi, 3G, 4G и проводные соединения. Это означает, что можно получить увеличенную пропускную способность, меньшее время задержки и лучшую надежность.

Speedify разумно распределяет онлайн трафик между всеми доступными интернет соединениями, так что вам больше никогда не придется беспокоиться о буферизации видео, медленном потоковом воспроизведении или прерывистых загрузках.

Основные возможности Speedify:

  • Анонимный серфинг в Интернете.
  • Уникальная технология "связывания каналов" позволяет вам разделить свой Интернет-трафик попакетно между сотовыми и WiFi-соединениями, делая загрузку, отправку и потоковую передачу быстрее и надежнее.
  • Работает в фоновом режиме с любыми приложениями.
  • Плавное переключение между разными соединениями.
  • Работает во всех странах мира. Подключайтесь автоматически или выбрав вручную месторасположение сервера и открывайте веб-сайты, получая доступ к контенту в своей стране или за границей!
  • Мониторинг Wi-Fi-безопасности.

Примечание! В бесплатной версии Speedify VPN месячный лимит передаваемых данных ограничивается 2 Гб.

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Speedify VPN скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.6.0.9123 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Анонимайзеры, VPN
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:68,09 Мб
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