Darkness Rises - уникальный ролевой боевик с потрясающей графикой, оригинальным игровым процессом и напряжёнными сражениями с боссами. Наберитесь смелости и отправляйтесь в глубины ада, чтобы искоренить источник этого зла, пока оно не уничтожило весь мир.

Выберите класс персонажа, лучше всего подходящий к вашему стилю игры, от яростного берсерка до могущественной волшебницы. Побеждайте монстров убийственными навыками или сражайтесь на арене с другими игроками. Уничтожьте тьму, пока она не уничтожила вас.

Главные особенности Darkness Rises: