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Darkness Rises для Android

Darkness Rises 1.43.0 для Android

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Описание Darkness Rises 1.43.0 для AndroidОписание   Скачать Darkness Rises 1.43.0 для AndroidСКАЧАТЬ (94,98 Мб) Скриншоты Darkness Rises 1.43.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Darkness Rises 1.43.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Darkness Rises 1.43.0 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Darkness Rises - уникальный ролевой боевик с потрясающей графикой, оригинальным игровым процессом и напряжёнными сражениями с боссами. Наберитесь смелости и отправляйтесь в глубины ада, чтобы искоренить источник этого зла, пока оно не уничтожило весь мир.

Выберите класс персонажа, лучше всего подходящий к вашему стилю игры, от яростного берсерка до могущественной волшебницы. Побеждайте монстров убийственными навыками или сражайтесь на арене с другими игроками. Уничтожьте тьму, пока она не уничтожила вас.

Главные особенности Darkness Rises:

  • Опасные сражения с боссами.
  • Потрясающее качество графики.
  • Уникальный игровой процесс.
  • Собирайте отряд из друзей и соратников по гильдии и исследуйте опасные подземелья в поисках редких трофеев.
Darkness Rises
Darkness Rises
Darkness Rises
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРолевые, RPG
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Отзывы о программе Darkness Rises

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