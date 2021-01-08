Lightleap для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 431 | Статистика
Размер:97,42 Мб
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Lightleap - мощный мобильный фоторедактор, с помощью которого можно легко довести до совершенства свои фотоснимки. Имеются уникальные, простые в использовании функции "Небо", спецэффекты "Комбо", моментально меняющие атмосферу вашей фотографии.

Ключевые функции Lightleap включают:

  • возможность заменить небо на ваших фотографиях новым небом: добавьте голубые небеса, облака, закаты и даже северное сияние;
  • изменение атмосферы своей фотографии одним касанием. Придайте ленте Instagram свой фирменный стиль благодаря нашим дизайнерским Комбо;
  • возможность добавлять множество спецэффектов: от засветки и радуги до искр, сердец и многого другого;
  • полную коллекцию важнейших инструментов редактирования: свет, контраст, сочность, тени, виньетка, экспозиция, подсветка, насыщенность, температура, оттенок, тон;
  • разнообразные фильтры;
  • и многое другое...
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Отзывы о программе Lightleap

Garfild про Enlight Quickshot 1.0.3 [07-01-2021]

Нельзя попробовать продукт даже в демо версии, разработчики сразу предлагают купить и пользоваться функционалом. Получается берешь кота в мешке за 6 тысяч.
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